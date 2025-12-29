Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego potwierdza, że efektywne zarządzanie ryzykiem w sektorze nieruchomości wymaga uwzględnienia groźby licytacji komorniczej za naruszenie porządku

Cena za wystrzałową zabawę? Od 5000 zł grzywny po licytację lokalu

Choć dla wielu sylwestrowa noc 2025/2026 bez huku fajerwerków jest nie do pomyślenia, ich używanie nie jest pozostawione samowoli. Obowiązujące przepisy jasno określają granice, których przekroczenie może być kosztowne. Zgodnie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, za zakłócanie spokoju lub ciszy nocnej hałasem, nawet na własnej posesji, grozi grzywna od 20 zł do nawet 5000 zł. Jeszcze surowiej prawo podchodzi do odpalania materiałów pirotechnicznych na balkonach czy tarasach. Takie działanie jest traktowane jako stwarzanie zagrożenia pożarowego i na podstawie art. 82 tego samego kodeksu również może skończyć się grzywną do 5000 zł. Warto też wiedzieć, że najmocniejsze fajerwerki dostępne w sprzedaży detalicznej, oznaczone jako klasa F3, są przeznaczone wyłącznie do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach, a ich użycie między blokami to nie tylko brak wyobraźni, ale i poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Konsekwencje finansowe to jednak nie wszystko. W skrajnych i uporczywych przypadkach, gdy sąsiedzkie upomnienia i interwencje policji nie przynoszą skutku, nieodpowiedzialne zabawy z pirotechniką mogą doprowadzić do utraty mieszkania. Podstawę do tak radykalnego kroku daje art. 16 Ustawy o własności lokali. Przepis ten pozwala wspólnocie mieszkaniowej, po przegłosowaniu odpowiedniej uchwały większością głosów, wystąpić do sądu z wnioskiem o przymusową sprzedaż lokalu uciążliwego mieszkańca w drodze licytacji. Systematyczne odpalanie petard z balkonu, stwarzające zagrożenie dla innych, jest uznawane za „rażące lub uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu”. To nie jest martwy przepis. Jego zgodność z Konstytucją potwierdził Sąd Najwyższy, co oznacza, że jest to realne, choć ostateczne, narzędzie w rękach wspólnot do dyscyplinowania lokatorów zagrażających bezpieczeństwu i spokojowi sąsiadów.

Prawny Dziki Zachód i setki pożarów. Kto panuje nad sylwestrowym chaosem?

Mimo narastającej debaty publicznej, w sezonie sylwestrowym 2025/2026 Polska wciąż nie posiada ogólnokrajowej ustawy regulującej użycie fajerwerków. Dwa projekty ustaw, przygotowane przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, utknęły w procesie legislacyjnym. W efekcie mamy do czynienia z mozaiką lokalnych przepisów, które różnią się w zależności od regionu. Dla przykładu, wojewoda lubelski wprowadził czasowy zakaz używania pirotechniki od 24 grudnia 2025 do 31 stycznia 2026, ale z wyłączeniem nocy sylwestrowej. Z kolei Kraków poszedł o krok dalej, uchwalając całoroczny zakaz od 2026 roku, jednak jego przyszłość jest niepewna, gdyż wojewoda małopolski zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. Inne miasta, jak Warszawa czy Zakopane, od lat promują bezpieczniejsze alternatywy, takie jak pokazy laserowe, odchodząc od tradycyjnych wystrzałów.

Ten prawny chaos w połączeniu z niską świadomością ryzyka ma swoje odzwierciedlenie w twardych danych. Podczas ostatniego sylwestra na przełomie 2024 i 2025 roku straż pożarna interweniowała w całym kraju ponad 1200 razy. Połowa tych zdarzeń dotyczyła pożarów, z których aż 127 objęło budynki mieszkalne. Najczęstszą przyczyną było właśnie nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami, zwłaszcza w pobliżu domów i na balkonach. Odrębnym, lecz równie poważnym problemem, jest sprzedaż materiałów pirotechnicznych nieletnim. Choć jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia, tragiczne przykłady z ubiegłych lat, jak przypadki nastolatków z Koszalina i Wielenia, którzy doznali poważnych obrażeń dłoni i głowy, pokazują, że problem wciąż istnieje. Statystyki i realne zdarzenia dowodzą, że sylwestrowa tradycja niesie za sobą konkretne zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia.

