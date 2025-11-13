Ministerstwo Finansów nie planuje zmieniać stawek VAT (23% i 8%), by uniknąć uszczuplenia budżetu państwa o ok. 17,26 mld zł w 2026 roku.

Obniżenie stawki 23% do 22% kosztowałoby budżet 12,16 mld zł, a redukcja 8% do 7% – dodatkowe 5,1 mld zł.

Decyzje o stawkach VAT muszą uwzględniać wpływ na konsumentów i gospodarkę, a Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, co ogranicza możliwość obniżek.

Utrzymanie obecnych stawek VAT jest powiązane z finansowaniem potrzeb obronnych kraju, co dodatkowo utrudnia ich zmniejszenie.

MF nie planuje modyfikacji stawek VAT

Resort finansów jednoznacznie wskazuje, że w najbliższym czasie nie będzie podejmował działań prowadzących do zmiany obowiązujących stawek VAT. Jak podkreślił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Jarosław Neneman, obniżenie podatku do poziomów sprzed 1 stycznia 2011 r., czyli do 22 proc. i 7 proc., wiązałoby się ze znaczącym uszczupleniem wpływów państwa.

W dokumencie wyjaśniono: "Ewentualne przywrócenie stawek do poziomu przed 1 stycznia 2011 r. (tj. do wysokości 22 proc. i 7 proc.) wiązałoby się z ujemnymi skutkami budżetowymi, których wysokość łącznie szacuje się na ok. 17,26 mld zł w warunkach 2026 r."

Według szacunków, obniżenie stawki 23 proc. do 22 proc. kosztowałoby ok. 12,16 mld zł, a redukcja 8 proc. do 7 proc. dodatkowe 5,1 mld zł.

Analiza wpływu stawek VAT na budżet państwa

Zdaniem resortu wszelkie decyzje dotyczące stawek podatkowych muszą wynikać z bieżącej analizy koniunktury. Podkreślono, że: "Wszelkie decyzje w zakresie zmian w wysokości stawek VAT powinny opierać się na szacunkach wpływu takiego rozwiązania na konsumentów, jak również ich kompleksowego wpływu na gospodarkę, w tym budżet państwa".

Dodatkowym ograniczeniem jest objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu, co – jak zaznacza MF – wymaga szczególnej ostrożności przy rozważaniu działań zmniejszających dochody podatkowe.

Stawki VAT a wydatki na obronność

Obowiązujące obecnie stawki 23 proc. oraz 8 proc. utrzymywane są od 2011 roku, początkowo wprowadzono je jako rozwiązanie tymczasowe na okres trzech lat. MF przypomniało, że kolejne rządy wielokrotnie przedłużały ich funkcjonowanie. Od 2024 r. wysokość stawek powiązana jest z poziomem nakładów na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, co dodatkowo utrudnia ich obniżenie.

