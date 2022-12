Mundurowi dostaną dodatki do pensji? Ministerstwo opublikował kalkulator

Według informacji związkowców, w przyszłym roku z Policji miało odejść nawet 8 tys. funkcjonariuszy. MSWiA wydało na początku grudnia apel o "analizę tych decyzji", pod czym podpisali się także związkowcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapewnił również, że zapewni możliwość wycofania się ze wniosków bez konsekwencji, o co mają zobligować komendantów. Ponadto premier zapewnił dodatki motywacyjne dla tych, którzy zdecydują się zostać.

Świadczenie motywacyjne ma wynosić 5 proc. uposażeni i rosnąć co roku o 1 proc. Maksymalnie może osiągnąć 15 proc. po 25 latach służby. Jak podaje portal InfoSecurity24, nie będzie się wykluczać z dodatkiem motywacyjnym wprowadzonym w trakcie pandemii, który wynosił 1500 zł brutto po 25 latach służby 2500 zł brutto to 28,5 latach służby. Po 32 latach służby dodatkowa kwota będzie wliczać się do podstawy emerytury mundurowej. Nowe świadczenie wejdzie w życie 1 marca 2023 roku.

Z racji na to, że płaca służb mundurowych zależy od wielu zmiennych, podajemy linki do kalkulatorów. Na oficjalnej stronie Policji pojawił się kalkulator przyszłorocznego uposażenia funkcjonariusza i potencjalnej emerytury [link], a na stronie MSWiA kalkulator emerytalny dla służb podległych ministerstwu [link] (brakuje jeszcze kalkulatorów dla strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP). Udostępnienie kalkulatorów jest odpowiedzią na problemy mundurowych z jasnym dokonaniem obliczeń na temat swojej przyszłości w związku z m.in. waloryzacją uposażeń.

Czy Policja zakończy protest?

Związki zawodowe nie wycofały się jednak z protestu dopóki MSWiA nie opublikuje oficjalnych wyliczeń. Z racji, że kalkulatory pojawiły się już na stronach, należy czekać na odpowiedź związkowców.

- Podmiotami odpowiedzialnymi za stworzenie stosownych aplikacji są komendanci poszczególnych formacji mundurowych, a za aplikację obliczającą emerytury – Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA - informuje MSWiA.

