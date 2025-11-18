Agnieszka Kosowska została powołana na wiceprezesa Banku Pocztowego i tymczasowo kieruje pracami zarządu, po rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej.

Jaki jest nowy skład zarządu Banku Pocztowego?

Decyzja o zmianach na kluczowych stanowiskach Banku Pocztowego zapadła w poniedziałek, 17 listopada 2025 roku. Jak poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie, rada nadzorcza powołała Agnieszkę Kosowską do zarządu XII kadencji, powierzając jej jednocześnie pełnienie funkcji wiceprezesa. Co więcej, to właśnie ona ma tymczasowo kierować pracami zarządu do czasu powołania nowego prezesa. Zgodnie z komunikatem, od godziny 13:30 w dniu 17 listopada 2025 r. zarząd Banku Pocztowego działa w następującym składzie:

Agnieszka Kosowska – wiceprezes zarządu tymczasowo kierująca pracami zarządu,

Łukasz Kinicki – wiceprezes zarządu,

Hubert Meronk – wiceprezes zarządu,

Piotr Piechota – wiceprezes zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

To nie jedyna zmiana personalna ogłoszona tego dnia. Rada nadzorcza wybrała również Tomasza Bogusa do pełnienia funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Banku XIII kadencji.

Kim jest Agnieszka Kosowska, nowa wiceprezes Banku Pocztowego?

Nowa wiceprezes i tymczasowa szefowa banku nie jest postacią anonimową w strukturach jego głównego akcjonariusza. Agnieszka Kosowska jest menedżerką od lat związaną z Grupą Kapitałową Poczta Polska, gdzie dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Ładu Korporacyjnego. Jej powołanie na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar współpracy w Grupie Kapitałowej Poczta Polska ma na celu dalsze zacieśnianie relacji między bankiem a jego właścicielem.

Jej droga na szczyt zarządu była wieloetapowa. Przed formalnym powołaniem na wiceprezesa, Agnieszka Kosowska zasiadała w radzie nadzorczej Banku Pocztowego. Co istotne, już wcześniej tymczasowo zarządzała instytucją. W okresie od 14 sierpnia do 14 listopada 2025 r. jej mandat w radzie nadzorczej był zawieszony, ponieważ została delegowana do czasowego kierowania pracami zarządu. Aby móc objąć nową funkcję wiceprezesa, z dniem 17 listopada zrezygnowała z członkostwa w radzie nadzorczej banku.

Tymczasowe kierownictwo po nagłej dymisji prezesa

Obecne zmiany i powierzenie sterów Agnieszce Kosowskiej to bezpośrednia konsekwencja zawirowań, które miały miejsce w banku latem tego roku. Stanowisko prezesa pozostaje nieobsadzone od 12 sierpnia 2025 r. To właśnie wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego podjęło decyzję o odwołaniu Jarosława Orlikowskiego, który pełnił tę funkcję zaledwie od lutego 2025 roku. Jego kadencja trwała więc zaledwie pół roku.

To właśnie po tej nagłej dymisji rada nadzorcza po raz pierwszy delegowała Agnieszkę Kosowską do czasowego kierowania pracami zarządu Banku Pocztowego. Jej ponowne powołanie na tymczasową szefową, tym razem już z oficjalną funkcją wiceprezesa, świadczy o przedłużającym się okresie bezkrólewia i poszukiwań stałego lidera dla instytucji. Taka sytuacja podkreśla rolę głównych akcjonariuszy w bieżącym zarządzaniu operacyjnym banku.

Bank Pocztowy, obsługujący blisko 700 tys. klientów i dysponujący siecią 4,7 tys. placówek (głównie w urzędach pocztowych), jest instytucją o strategicznym znaczeniu dla swojego większościowego właściciela. Prawie 75 proc. akcji banku należy do Poczty Polskiej, a pozostałe 25 proc. do PKO BP. Nowa rola Agnieszki Kosowskiej, odpowiedzialnej za współpracę w ramach grupy kapitałowej, ma więc kluczowe znaczenie dla synergii obu podmiotów w niestabilnym okresie. Przed rynkiem i klientami stoi teraz pytanie, jak długo potrwa tymczasowe kierownictwo i kto ostatecznie zostanie nowym prezesem Banku Pocztowego.

