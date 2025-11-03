Klient stracił pieniądze po awarii wpłatomatu, który nie zaksięgował wpłaty, mimo że ją przyjął.

mBank odrzucił reklamację, ponieważ klient nie posiadał potwierdzenia transakcji z wpłatomatu.

Zawsze zachowaj wydruk z wpłatomatu, dokładnie opisz zdarzenie i skontaktuj się z operatorem, który może sprawdzić zapisy i nagrania.

Dalsze kroki po odrzuconej reklamacji: Możesz złożyć reklamację, odwołać się od decyzji banku, zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego lub sądu.

Awaria wpłatomatu Euronet zakończyła się stratą 800 zł

Jeden z internautów opisał w mediach społecznościowych, jak podczas wpłaty 1000 zł do wpłatomatu Euronet maszyna przyjęła jedynie 800 zł, po czym wyświetliła komunikat o awarii. Urządzenie oddało pozostałe 200 zł oraz wydrukowało informację, że transakcja nie została zrealizowana. Mimo to na koncie klienta nie pojawiła się wpłata, a gotówka zniknęła.

Mężczyzna natychmiast skontaktował się z infolinią Euronetu, gdzie dowiedział się, że musi złożyć reklamację w swoim banku. Udał się więc do oddziału mBanku, gdzie przyjęto jego zgłoszenie i zapewniono, że środki zostaną zwrócone w ciągu kilku dni.

Bank odmówił, bo brakowało potwierdzenia wpłaty

Po kilku dniach klient otrzymał wiadomość z mBanku z prośbą o przesłanie zdjęcia potwierdzenia transakcji. Niestety, jak sam przyznał, przez nieuwagę wyrzucił je razem z innymi paragonami. Odpisał więc, że nie posiada już wydruku i poprosił o inne rozwiązanie problemu.

W odpowiedzi otrzymał informację, że jego reklamacja została odrzucona. W poście na Facebooku nazwał swoje działanie „głupim błędem”, ale jednocześnie zapowiedział, że walczyć o zwrot utraconych 800 zł.

Co można zrobić, gdy wpłatomat „zje” pieniądze

Z komentarzy internautów wynika, że podobne przypadki zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. W większości sytuacji klienci odzyskują swoje pieniądze, o ile potrafią udowodnić, że doszło do awarii.

Potwierdzeniem może być m.in.: wydruk z wpłatomatu z informacją o niezrealizowaniu transakcji,dokładny opis zdarzenia: lokalizacja, kwota, godzina i komunikaty na ekranie, potwierdzenie awarii od operatora, czyli w tym przypadku od Euronetu.Operator ma możliwość sprawdzenia zapisu transakcji i nagrań z kamery. Co więcej, wystarczy porównać sumę pieniędzy znajdujących się w maszynie z saldem zrealizowanych wpłat – nadwyżka będzie dowodem na to, że wpłatomat faktycznie „połknął” gotówkę.

Jak odzyskać pieniądze po odrzuconej reklamacji

Klient powinien przede wszystkim złożyć reklamację bezpośrednio w Euronet Polska i dołączyć jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

Jeśli to nie przyniesie efektu, może ponownie zwrócić się do mBanku, tym razem w formie odwołania od decyzji o odrzuceniu reklamacji. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności – skierowanie jej do sądu cywilnego.

