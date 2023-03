W życie wchodzi dodatek antyemerytalny dla policji, wojska i służb specjalnych

Emerytury mundurowe a ustawa "antyemerytalna"

Funkcjonariusze służb mundurowych, wojskowi, strażacy mogą wcześniej niż inni przechodzić na emeryturę. Jednak nie jest już tajemnicą, że w tej sferze pozostaje wiele wakatów. Zatem by zachęcić osoby pracujące w policji, wojsku, ale i służbach specjalnych do pozostania czynnym w danym zawodzie jak najdłużej rządzący wymyślili pewien sposób. Zachętą mają być wchodzące właśnie w życie przepisy "antyemerytalne". Co one dają i co zmieniają? Podstawą jest nowy dodatek antyemerytalny.

Ustawa antyemerytalna, która ma zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz zwiększyć zainteresowanie wstępowaniem do służb i Sił Zbrojnych RP 20 lutego została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a 24 lutego została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania weszły w życie 1 marca. Zgodnie z zapisami ustawy, nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Ustawa dokładnie określa, komu przysługują te dodatki wynikające z nowych przepisów antyemerytalnych. Nowe dodatki przysługują żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

