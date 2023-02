Wielka podwyżka dla milionów Polaków! Sprawdź, co możesz zyskać [TABELA]

1 marca 2023 roku bez wątpienia jest ważnym dniem. Wtedy wchodzi w życie między innymi waloryzacja emerytur i rent, które wzrosną o rekordowe 14,8 proc. Gwarantowana jest podwyżka o 250 zł brutto. Oznacza to, ze osoby otrzymujące świadczenie w wysokości 1338,44 zł, otrzymają właśnie o 250 zł brutto więcej. - W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3 tys. zł – mówiła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać waloryzację, nie trzeba składać wniosku – ZUS przeprowadza ja z urzędu.

Dodatek dla służb mundurowych

1 marca 2023 roku zostanie wprowadzony także dodatek antyemerytalny dla funkcjonariuszy i żołnierzy. Dla tych mundurowych, którzy ukończyli 15 lat służby, przygotowano nowe świadczenie w wysokości 5 proc. uposażenia. O roku ma się zwiększać o 1 proc., aż do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby i na tym poziomie już pozostanie. Świadczenie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej.

Emerytura a dorabianie

Szykują się także zmiany dla osób dorabiających do swoich emerytur. Od 1 marca 2023 roku górna granica to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4 713 zł 50 gr. To oznacza, ze mogą zarobić więcej o 177 zł w porównaniu do lutego 2022 roku bez obaw, że ZUS obetnie im świadczenie. Osoby zarabiające powyżej 8 753 zł 60 gr muszą się liczyć z zawieszeniem emerytury przez ZUS. Ograniczenie nie dotyczy jednak kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia.

Tańsze bilety PKP Intercity

Zmiana szykuje się także w PKP Intercity gdzie ceny biletów mają wrócić do poziomu ze stycznia 2022 roku. Jak informuje przewoźnik, już od 1 marca 2023 roku tańsze na powrót będą: bilety jednorazowe, bilety odcinkowe, Karta Intercity czy opłaty za przewóz roweru, psa oraz bagażu.

