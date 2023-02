Ogromny przelew dla seniorów już w środę! Emerycie, zobacz jaką waloryzację emerytury dostaniesz!

Rusza waloryzacja emerytur. Marcowe emerytury będą wyższe?

Rok 2022 był niezwykle trudny dla seniorów ze względu na inflację, wysokie rachunki i drogą żywność. Z tego powodu od marca rusza wypłata świadczeń waloryzowanych o wskaźnik inflacji GUS i wzrost zarobków z ubiegłego roku. Ustalono, że waloryzacja w 2023 roku wyniesie 14,8 procent. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa, więc nawet jeśli otrzymujemy niskie świadczenie, to zagwarantowano nam przynajmniej 250 zł wzrostu świadczenia (brutto).

Kiedy zostanie wypłacona wyższa emerytura?

Zwaloryzowana emerytura przyjdzie w marcu w tym terminie, w którym z reguły otrzymujemy emeryturę. Seniorzy dostający wypłatę w pierwszym dniu miesiąca, otrzymają zwaloryzowaną emeryturę już 1 marca. Jeśli dostajemy świadczenie piątego dnia miesiąca, to wpłynie do nas już 3 marca (gdyż 5 marca to niedziela). Kolejne terminy wypłaty pierwszych zwaloryzowanych świadczeń to: 6 marca, 10 marca, 15 marca lub 25 marca.

To ile zyskamy, zależy od wysokości naszej dotychczasowej emerytury. Jeśli otrzymywaliśmy emeryturę minimalną wysokości 1338,44 zł, to w marcu otrzymamy już 1588,44 zł. Jeśli nasze świadczenie jest w okolicach średniej emerytury i wynosi 2700 zł brutto, to zyskamy aż 400 zł, a emerytura wzrośnie do 3100 zł.

