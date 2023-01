Oto polska "wyspa emerytalnych krezusów". Tu emerytury są wyższe o 30 proc.

Najwyższe emerytury w Polsce

Emerytury w Polsce są bardzo zróżnicowane pod względem miejsca zamieszkania emeryta. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 2,7 tys. zł brutto miesięcznie. A że to średnia, to oznacza, że sporo emerytów ma większe, ale i mniejsze świadczenie. Zobacz, gdzie są najwyższe emerytury w Polsce. Do dużych dysproporcji dochodzi także w regionach. Okazuje się, że najwyższe emerytury są w województwie śląskim. Tam ZUS wypłaca emerytom przeciętnie ponad 3,1 tys. zł. To więcej niż otrzymuje ponad 75 proc. seniorów w całym kraju. Drugie pod tym względem jest województwo mazowieckie ze średnim świadczeniem 2773,11 zł, a trzecie dolnośląskie ze średnią emeryturą 2661,28 zł. Na drugim biegunie znajdują się w kolejności województwa: podkarpackie z pulą 2374,37 zł, świętokrzyskie ze średnią 2387,87 zł oraz podlaskie ze średnią emeryturą na poziomie 2402,29 zł. Różnica pomiędzy regionem z najwyższą średnią emeryturą a najniższą jest duża i przekracza 700 zł. W skali roku taka różnica daje już pulę bliską 8,5 tys. zł.

Inaczej statystyki wyglądają w przypadku emerytur resortowych, gdzie średnia emerytura wynosi 3,9 tys. zł, a w przypadku Służby Więziennej nawet 4,2 tys. zł brutto miesięcznie. W zestawieniu ze średnią z ZUS mamy różnicę rzędu nawet 1200-1500 zł, co w skali roku daje kwotę ok. 14,5 - 18 tys. zł.

Zakład publikuje szczegółowe dane co roku. Ostatni raport ujrzał światło dzienne w listopadzie 2022 r., jednak dotyczy danych za 2021 r. Od tego czasu wysokość świadczeń wzrosła średnio o ok. 9 proc., ale można spokojnie założyć, że struktura wygląda podobnie jak rok temu.

