Dodatkowy dzień wolny w całej Polsce jeszcze w tym roku. Decyzja zapadła

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2025-11-18 16:08

Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2025 roku, będzie dniem wolnym od pracy dla większości Polaków. To historyczna zmiana, która weszła w życie 1 lutego 2025 roku, dzięki nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że po raz pierwszy Polacy będą mogli spędzić Wigilię w domu, bez konieczności brania urlopu.

Osoby przygotowujące świąteczny stół z zastawą, świecami i dekoracjami. Symbol wolnej Wigilii i czasu z bliskimi, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes. Scena odzwierciedla możliwość spędzenia czasu w domu, bez pośpiechu.

i

Osoby przygotowujące świąteczny stół z zastawą, świecami i dekoracjami. Symbol wolnej Wigilii i czasu z bliskimi, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes. Scena odzwierciedla możliwość spędzenia czasu w domu, bez pośpiechu.

Kto skorzysta z wolnej Wigilii?

Wolna Wigilia dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich branżach. Większość osób będzie mogła poświęcić cały 24 grudnia na przygotowania i spędzenie czasu z bliskimi.

Czy wszyscy będą mieli wolne?

Niestety, nie wszyscy pracownicy będą mogli cieszyć się wolną Wigilią. Istnieją pewne wyjątki, gdzie praca 24 grudnia jest dopuszczalna, wynikające z artykułu 151 Kodeksu pracy. Dotyczy to między innymi:

  • służb ratowniczych i usuwania awarii,,
  • pracy w ruchu ciągłym i zmianowej,
  • niezbędnych remontów,
  • transportu i komunikacji.
  • zakładowych służb ochrony i ratowniczych,
  • pilnowania mienia.
  • rolnictwa i hodowli,
  • gastronomii, hotelarstwa, zakładów leczniczych i jednostek pomocy społecznej,
  • działalności o szczególnej użyteczności społecznej, np. w kulturze, turystyce czy oświacie.

Osoby, które z tych powodów będą pracować w Wigilię, muszą otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie będzie to możliwe, przysługuje im dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Wigilia w handlu

Dla branży handlowej nowe przepisy mają szczególne znaczenie. Wigilia Bożego Narodzenia jest wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu, z pewnymi wyjątkami. Placówki, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta (określone w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), takie jak stacje paliw czy apteki, mogą być otwarte. Właściciel sklepu może sam stanąć za ladą i korzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych, pod warunkiem, że nie zatrudnia ich na stałe.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole przestrzegania nowych regulacji. Za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 000 zł, a w przypadku handlu kara może sięgać nawet 100 000 zł.

Dodatkowe niedziele handlowe

Aby zrekompensować ograniczenie handlu w Wigilię, trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie 2025 roku będą niedzielami handlowymi. Nowelizacja wprowadza również zasadę, że w grudniu pracownik handlu może być zatrudniony maksymalnie przez dwie niedziele.

Kalendarz dni wolnych w roku

Wprowadzenie wolnej Wigilii oznacza, że liczba dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wzrosła do 14. W tym roku, dzięki wolnej Wigilii oraz świątecznym dniom wolnym, pracownicy będą mieli w sumie pięć dni wolnych z tytułu Bożego Narodzenia.

