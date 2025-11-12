- W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele, z nielicznymi wyjątkami w ciągu roku.
- W 2025 roku przewidziano tylko cztery niedziele handlowe, a najbliższa będzie już w grudniu.
- Sprawdź, które sklepy będą otwarte w niedzielę handlową, a gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku.
W okresie dwumiesięcznych wakacji, niedziele handlowe przypadają jedynie dwa razy. Jak wygląda sytuacja w 2025 roku, kiedy to już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?
Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku
Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:
- niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 21 grudnia 2025.
Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową poczekamy jeszcze tylko niespełna miesiąc. Później będzie już z górki - do końca roku w prawie wszystkie niedziele zrobimy zakupy.
Niedziela 16 listopada 2025 - jak są czynne sklepy?
Niedziela przypadająca na dzień 16 listopada 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość wielkopowierzchniowych sklepów i dyskontów, takich jak sklepy sieci Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.
Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:
- Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe.
- Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.
- Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.
- Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.
- Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe.
- Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta.
- Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.
Choć na kolejną niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 roku, warto pamiętać o wyjątkach od zakazu handlu. Wiele placówek, takich jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy prowadzone przez właścicieli, pozostaje otwartych.