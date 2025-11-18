Włodzimierz Czarzasty, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu, objął stanowisko Marszałka, co oznacza dla niego awans i wzrost wynagrodzenia.

Włodzimierz Czarzasty na czele Sejmu – nowa era dla Lewicy?

Po blisko dwóch latach przewodniczenia obradom Sejmu przez Szymona Hołownię, nadchodzi czas na roszadę. Zgodnie z umową koalicyjną, stery przejmuje Włodzimierz Czarzasty. Dla polityka Lewicy to bez wątpienia awans, który wiąże się nie tylko z większą odpowiedzialnością, ale również z wyższym wynagrodzeniem. Przejście na stanowisko marszałka Sejmu oznacza dla niego zauważalny wzrost miesięcznych dochodów.

Nieruchomości – podstawa majątku Czarzastego

Analizując oświadczenie majątkowe Włodzimierza Czarzastego, uwagę zwracają przede wszystkim posiadane nieruchomości. Najcenniejszym elementem jest dom o powierzchni 255 mkw, którego wartość szacowana jest na 1,5 mln zł. Co istotne, Czarzasty jest właścicielem jedynie połowy tej nieruchomości. Do tego dochodzi mieszkanie warte 350 tys. zł oraz kolejna nieruchomość zabudowana o wartości 2,5 mln zł, również stanowiąca współwłasność. Uzupełnieniem nieruchomości jest działka ogrodowa, która została wymieniona w składnikach mienia ruchomego.

Portfel inwestycyjny lidera Lewicy zdominowany jest przez akcje spółki Muza SA. Czarzasty posiada imponującą liczbę 30 tys. 303 akcji, których wartość przekracza 430 tys. zł. Ponadto, w jego posiadaniu znajduje się 1 tys. 100 obligacji ROR o wartości 110 tys. 209 zł.

Zasoby pieniężne – gotówka i konta bankowe

Zasoby pieniężne Włodzimierza Czarzastego rozlokowane są w różnych instytucjach finansowych. Na koncie w Banku Pekao SA zgromadził 183 tys. 863 zł. Dodatkowo, posiada 538 zł w Biurze Maklerskim Millennium oraz 4 tys. 731 zł w Biurze Maklerskim Banku Pekao SA. W gotówce polityk trzyma 50 tys. zł oraz 4 tys. euro.

Prawdziwe zaskoczenie budzą składniki mienia ruchomego, które znalazły się w oświadczeniu majątkowym Włodzimierza Czarzastego. Wśród nich znajduje się jacht motorowy VH 939, imponująca biblioteka licząca 15 tys. tomów, obrazy będące współwłasnością, wyroby ze srebra i złota oraz wyposażenie domu. Tak pokaźna biblioteka to prawdziwy rarytas, dorównujący często zbiorom bibliotek publicznych.

Włodzimierz Czarzasty zadbał również o zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej. Posiada ubezpieczenie na życie z gwarantowaną emeryturą Optimum o sumie ubezpieczenia 123 tys. 203 zł, której wartość wykupu wynosi 207 tys. 726 zł. Dodatkowo, zgromadził środki w wysokości 121 tys. zł na indywidualnym koncie emerytalnym.

Dotychczas, jako wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty otrzymywał wynagrodzenie w wysokości około 19 196,35 zł brutto miesięcznie. Po objęciu funkcji marszałka Sejmu, jego pensja wzrośnie do około 21 513 zł brutto. To solidna podwyżka, która z pewnością wpłynie na jego sytuację finansową.

