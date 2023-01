Gwałtowny spadek waloryzacji emerytur! Wszystko przez szokujące ceny

Niewystarczająca waloryzacja

Wysoka waloryzacja świadczeń ZUS, ma gorzko - słodki smak, bo z jednej strony każda podwyżka cieszy polskich seniorów, którzy liczą każdy grosz. Z drugiej jednak strony, te podwyżki zjada ogromna drożyzna. Niby bierze się średnioroczną inflację pod uwagę przy ustalaniu rokrocznej inflacji, jednak nigdy jeszcze podwyżki nie były na tyle duże by wystarczająco zrekompensować galopadę cen.

Biorąc pod uwagę aktualną inflację i płace w gospodarce, wskaźnik powinien wynieść 19,38 proc. Tymczasem rząd zaplanował w tegorocznym budżecie wskaźnik na poziomie 13,8 proc., ponieważ bierze on pod uwagę średnioroczną inflację.

Super Biznes obliczył o ile powinny wzrosnąć emeryturę przy wskaźniku 19,38 proc. Należy też przy tym pamiętać, że najniższa emerytura od tego roku wyniesie 1588 zł., ale podwyżka nie może być niższa niż 250 zł.

Biorąc pod uwagę, że do tej pory emeryt dostawał przelew w wysokości 2 tys. zł, to przy wskaźniku 19,38 proc., świadczenie wzrosłoby o 388 zł., jeśli otrzymuje 3 tys. zł jego świadczenie mogłoby wzrosnąć o 581 zł.

Minister Maląg rozwiewa wątpliwości ws. 15. emerytury

Jak przyznała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej, która była gościem programu "Pieniądze to nie wszystko", przez zmiany które już zostały wprowadzone, tzn. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca ubiegłego roku, na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach emerytów zostaje ponad 2000 zł. Ponadto emeryci, którzy pobierają świadczenia do 2500 zł nie mają naliczonego podatku. Można zatem powiedzieć, że 15. emeryturę już zrealizowaliśmy - przyznała minister w rozmowie z Hubertem Biskupskim zastępcą redaktora naczelnego Super Ekspresu.

- Chciałabym uspokoić seniorów, środki na waloryzację są i w lutym wyjdzie, czy będzie to 15 proc., czy więcej niż 15 proc. Na pewno ta waloryzacja kwotowo-procentowa zostanie przeprowadzana, i od 1 marca ruszą wypłaty. Wstępnie mamy zabezpieczone na waloryzację ponad 42 mld zł. W tym roku dojdzie tez zwaloryzowana trzynastka - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według wyliczeń Super Expressu osoba, która ma 1000 zł emerytury, przy 15 proc. waloryzacji może w 2023 roku liczyć na 150 zł podwyżki. Jeśli senior otrzymuje 2500 zł, to podwyżka jego świadczeń sięgnie 375 zł. Mając o tysiąc złotych większą wypłatę, przy takiej waloryzacji świadczenie wzrośnie o 450 zł.

