i Autor: Pixabay Prezes NBP wypowiedział się na temat inflacji. Wiemy, kiedy zacznie spadać!

Inflacja 2023

Szokujący wskaźnik inflacji w grudniu! Tego się nikt nie spodziewał

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacyjny za grudzień 2022 roku. Okazało się, że doszło do znacznego spadku, bo wskaźnik wyniósł 16,6 proc. rok do roku! To drugi z rzędu spadek i co ważne - pierwszy wynoszący niemal cały punkt procentowy od lutego 2022 roku. Warto jednak zaznaczyć, że ceny w grudniu względem listopada wzrosły o 0,2 proc.