Wyższa emerytura dla kobiet. Emerytki nawet nie wiedzą, że dostaną więcej pieniędzy

Emerytury kobiet po 65. roku życia

System emerytalny w Polsce do najłatwiejszych nie należy. Jest w nim wiele wyjątków. Jednym z nich jest emerytura dla wybranej grupy kobiet, które już ukończyły 65. rok życia. O co dokładnie chodzi? W Polsce wiek emerytalny kobiet to 60 lat. Kobietom, które w tym wielu zdecydują się na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza świadczenie, dzieląc zebrane składki przez dalsze prognozowanie trwanie życia. Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych kobiet to przeliczenie składek może nastąpić ponownie po ukończeniu przez nie 65. roku życia. Dotyczy to kobiet, które mają konta w OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne). Te panie przez pięć pierwszych lat emerytury pobierają „okresową emeryturę kapitałową”. Później to się zmienia. Kobiety, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r. i są urodzone po 1 kwietnia 1957 r. - maksymalnie do 30 września 1957 r. i korzystały z OFE, muszą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Po ponownym przeliczeniu może okazać się, że sporo zyskają.

W Polsce emerytury pobiera prawie 6 mln obywateli. Najniższe są emerytury groszowe, a najwyższa sięga 38 tys. zł.

