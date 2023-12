Spis treści

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie wysokości wcześniej przyznanego świadczenia. ZUS przelicza emeryturę w sytuacjach, gdy senior po przyznaniu świadczenia pracował, opłacał składki lub mógł udokumentować zarobki z lat przed przejściem na emeryturę. ZUS zrobi to tylko na twój wniosek. Ponowne przeliczenie emerytury lub renty może być korzystne dla wielu seniorów.

ZUS przeliczy emeryturę lub rentę jeśli...

przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia osoba nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu świadczenia;

obecnie można udokumentować zarobków za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobków, jakie uzyskano po przyznaniu świadczenia;

po przyznaniu świadczenia osoba pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeliczenie emerytury ustalonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS przeliczy taką emeryturę, jeśli do wniosku o przeliczenie dołączysz dowody, których dotąd nie przedłożyłeś, a które dokumentują twoje okresy składkowe przebyte przed przyznaniem ci emerytury lub renty. Wtedy do uwzględnionego już stażu pracy ZUS doliczy te okresy ubezpieczenia - za każdy miesiąc okresu składkowego 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Wniosek możesz złożyć w każdym momencie, np. gdy uzyskasz dokumentację z archiwum po zlikwidowanym zakładzie pracy lub odnajdziesz ją w domu. Jeśli dokumenty, które dołączysz do wniosku o przeliczenie, będą potwierdzały jedynie okres zatrudnienia na umowę o pracę, to ZUS za ten okres przyjmie tylko wynagrodzenie minimalne.

Możesz także wnioskować o przeliczenie swojej emerytury lub renty, jeśli masz przyznane świadczenie przed 2009 r., a nie mogłeś dotąd udokumentować zarobków za lata, w których byłeś zatrudniony na etacie. Do takiego wniosku nie musisz dołączać żadnych dokumentów. ZUS przeliczy świadczenie i uwzględni wynagrodzenie minimalne za te okresy.

Ważne!

Jeśli odnajdziesz lub uzyskasz dokumenty dotyczące twojego faktycznego wynagrodzenia za lata sprzed przyznania świadczenia, to przeliczenie zarobków może mieć również wpływ na wysokość twojej emerytury lub renty. W takim wypadku ZUS przeliczy podstawę wymiaru twojego świadczenia.

Przeliczenie świadczenia, kiedy po jego przyznaniu jesteś aktywny zawodowo

Jeśli jako emeryt lub rencista wykonujesz pracę zarobkową i z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, możesz zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych. Wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia możesz złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego nie częściej niż raz w roku.

ZUS może przeliczyć twoje świadczenie, jeśli po jego przyznaniu nadal pracujesz i osiągasz wynagrodzenie, które będzie miało wpływ na wysokość podstawy wymiaru twojej emerytury lub renty. Możesz zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków:

z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom społecznym;

z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiłeś wniosek o emeryturę albo o przeliczenie podstawy jej wymiaru.

Do wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia możesz wskazać zarobki, które przypadają w części lub w całości w latach po przyznaniu twojej emerytury lub renty. Na tej podstawie ZUS ponownie obliczy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru i – jeśli będzie wyższy niż dotychczasowy – podwyższy świadczenie.

Pamiętaj!

Do wniosku o przeliczenie dołącz dokumenty, których wcześniej nie złożyłeś, a które są konieczne do ponownego obliczenia wysokości emerytury lub renty (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – druk Rp 7, legitymację ubezpieczeniową, świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika składek, potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia itd.).

Przeliczenie emerytury przyznanej na nowych zasadach

Emeryturę przyznaną na nowych zasadach możesz przeliczyć, jeśli:

po jej przyznaniu pracowałeś lub podlegałeś ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;

uzyskałeś nowe dowody, które mają wpływ na wysokość twojego kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Jeśli po przyznaniu emerytury pracowałeś lub podlegałeś ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu, możesz złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury z uwzględnieniem składek zapisanych na Twoim koncie po przyznaniu emerytury. Składki, które zostały zapisane na twoim koncie po tym, jak zacząłeś pobierać emeryturę, ZUS podzieli przez średnie dalsze trwanie życia, ustalone w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury.

ZUS weźmie pod uwagę tylko te składki, które były zapisywane na twoim koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrałeś emeryturę, do miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Składki te podlegają waloryzacji.

Ważne!

Wniosek o przeliczenie świadczenia możesz złożyć po upływie roku kalendarzowego, jeśli nadal kontynuujesz zatrudnienie. Jeśli zakończyłeś zatrudnienie, to wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem składek zapisanych na koncie po przyznaniu emerytury możesz złożyć bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia.

Przeliczenie kapitału początkowego

Jeśli uzyskasz dokumenty potwierdzające Twoją aktywność zawodową sprzed 1999 r., to ZUS może przeliczyć twój kapitał początkowy, który jest częścią emerytury. Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (wniosek EKP) możesz złożyć w dowolnym momencie. Możesz także wnioskować o ponowne obliczenie emerytury z przyjęciem wartości prognozowanej dalszej długości życia z najkorzystniejszej tablicy, jeśli dotąd nie skorzystałeś z tej możliwości przeliczenia.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne naliczenie emerytury ERPO jest dostępny na stronie zus.pl. Należy w nim podać dane wnioskodawcy oraz dane dotyczące świadczenia - rodzaj, numer świadczenia oraz jednostkę ZUS wypłacającą świadczenie. We wniosku należy zaznaczyć, o co się wnosi:

ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem składek zapisanych koncie po przyznaniu świadczenia,

ponowne obliczenie świadczenia z zastosowaniem najkorzystniejszego średniego dalszego trwania życia,

ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego,

doliczenie okresów składkowych,

ponowne obliczenie emerytury z FUS (dotyczy, jeśli jesteś kobietą i skończyłaś 65 lat, ale nie osiągnęłaś jeszcze wieku emerytalnego wyższego niż 65 lat, do którego przed 1 października 2017 r. przyznano okresową emeryturę kapitałową),

przyjęcie do ponownego obliczenia świadczenia zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych,

przyjęcie do ponownego obliczenia świadczenia zarobków z dowolnych 20 lat kalendarzowych,

przyjęcie do obliczenia świadczenia wynagrodzenia minimalnego za okresy nie udokumentowanych zarobków,

obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad (dotyczy cię, jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1949 r., masz ustalone prawo do emerytury według dotychczasowych zasad na wniosek złożony po 31 grudnia 2008 r. i po tym, jak ukończyłeś powszechny wiek emerytalny, kontynuowałeś ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania w państwach członkowskich UE/ EFTA lub w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym,

przyjęcie do obliczenia świadczenia przeciętnego wynagrodzenia za okresy: osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia po 1955 r. za działalność polityczną; świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych; niewykonywania pracy lub pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; internowania w stanie wojennym) ,

bądź podanie innego sposobu ponownego obliczania świadczenia.

