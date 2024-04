Waloryzacja emerytur 2024

Gdyby waloryzacja emerytur 2024 była wyliczana dziś, to wyniosłaby raptem 4 proc. To o około 10 proc. mniej niż przed rokiem. Dlaczego tak mało? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji bierze się się pod uwagę takie dane z GUS jak realny wzrost płac i inflacja. I GUS właśnie podał, o ile w marcu 2024 roku wzrosły pensje Polaków. Okazuje się, że płace wzrosły w ciągu roku aż o 12 proc. i średnie wynagrodzenie wynosi już 8408,79 zł brutto (czyli ok. 6100 zł netto). Zestawiając te dane z inflacją na poziomie 2 proc., mamy najnowszy wskaźnik waloryzacji 4 proc. W praktyce oznaczałoby to wzrost minimalnej krajowej emerytury o nieco ponad 71 zł miesięcznie, średniej emerytury o około 100 zł miesięcznie i tej wyższej rzędu 5 tys. zł o 200 zł miesięcznie. Szczegółowy wykaz wzrostu emerytur przy waloryzacji 4 proc. prezentujemy w galerii.

Co wpływa na wysokość waloryzacji? Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Im podwyżki cen są niższe i im marniejsze wzrosty płac, tym szanse na wysoką podwyżkę emerytur i rent rosną. Dzieje się tak, bo waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków rozpędzonej inflacji w portfelach seniorów. Zatem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli wyhamowaniem wzrostu cen, ale i z poprawą sytuacji na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji odpowiednio maleje. I z takim zjawiskiem właśnie mamy do czynienia.

