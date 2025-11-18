Badania z maja 2025 roku ujawniają, jak premia gotówkowa stała się kluczowym narzędziem budującym przewagę konkurencyjną w strategii biznesowej banków

Połączenie wysokiej rentowności z benefitami lifestylowymi to skuteczna odpowiedź na trendy rynkowe i sposób na poprawę doświadczenia klienta

Analiza danych finansowych potwierdza, że przemyślana kampania promocyjna wspiera rozwój firmy i bezpośrednio przekłada się na wzrost zysku netto

Tymczasowe warunki ofertowe wymagają skutecznego planu zarządzania ryzykiem, aby zapobiec odpływowi klientów po zakończeniu promocji

Eksperci rynku wskazują, że spadek inflacji i zmiana wskaźnika WIBOR wpłyną na model biznesowy banków i rentowność produktów oszczędnościowych w 2026 roku

Gotówka, procenty i... kawa? Oto nowa taktyka Pekao w walce o klienta

Bank Pekao S.A. nową promocją zachęca do otwarcia „Konta Przekorzystnego”, oferując premię finansową do 400 zł. Jej konstrukcja ma na celu nie tylko przyciągnięcie klienta, ale również zachęcenie go do aktywnego korzystania z usług. Pierwsze 100 zł można otrzymać już za sam fakt otwarcia rachunku z kartą debetową i aktywowania aplikacji mobilnej PeoPay do 12 stycznia 2026 roku. Pozostała kwota, czyli 300 zł, jest podzielona na trzy równe części po 100 zł, wypłacane co miesiąc. Aby je otrzymać, należy w każdym z trzech kolejnych miesięcy zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 500 zł oraz wykonać co najmniej pięć płatności kartą. W ten sposób bank premiuje regularność, budując od samego początku relację z klientem. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób, które nie posiadały konta w Pekao w okresie od 1 października 2023 r. do 3 listopada 2025 r.

Oprócz gotówki, bank kusi atrakcyjnym oprocentowaniem oszczędności. Nowi klienci mogą liczyć na 6% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym dla kwot do 100 000 zł. Takie warunki obowiązują przez 123 dni od otwarcia konta i są znacznie korzystniejsze od rynkowych standardów. Dla porównania, główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, która wpływa na oprocentowanie w całej gospodarce, wynosi obecnie 4,25%, a rynkowa średnia dla podobnych produktów to 5,05%. Ofertę uzupełnia benefit lifestylowy, czyli 50% zniżki w kawiarniach Costa Coffee, ważny do końca lutego 2026 roku. To przemyślany ruch, który wpisuje się w obserwowany przez Mastercard trend, zgodnie z którym szczególnie młodsze pokolenie coraz chętniej wydaje pieniądze na doświadczenia, a nie tylko na produkty.

Dlaczego banki rzucają w nas pieniędzmi? Pekao pokazuje, że to się opłaca

Promocja Pekao jest starannie zaplanowaną odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą i dużą konkurencję na rynku. Niedawna decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych sprawiła, że Polacy aktywnie poszukują sposobów na korzystniejsze ulokowanie swoich oszczędności. Krótkoterminowe oferty z wysokim oprocentowaniem, takie jak ta, stają się w takich warunkach wyjątkowo atrakcyjne. Rywalizacja o klienta jest przy tym niezwykle zacięta, ponieważ na jednego mieszkańca Polski przypada statystycznie aż 1,5 konta bankowego. Badania z maja 2025 roku jednoznacznie pokazują, że dla 70% Polaków premia na start jest kluczowym argumentem przy wyborze banku. To wyjaśnia, dlaczego instytucje finansowe prześcigają się w ofertach, proponując bonusy od 300 zł do nawet ponad 1000 zł.

Kampania jest ważnym elementem strategii biznesowej, która przynosi bankowi wymierne korzyści. W drugim kwartale 2025 roku Pekao odnotował zysk netto w wysokości 1601 mln zł, co stanowi wzrost o 12,8% w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Bank z sukcesem przyciąga również młodych klientów, co potwierdza fakt, że co trzecia nowo pozyskana osoba miała mniej niż 26 lat. To właśnie ta grupa jest najbardziej otwarta na oferty, które łączą korzyści finansowe z dodatkami w postaci zniżek czy wygody bankowości cyfrowej. Zważywszy na to, że z aplikacji bankowych korzysta już 19,5 miliona Polaków, uzależnienie części premii od aktywacji PeoPay jest logicznym krokiem, który wpisuje się w rynkowe trendy.

Po 123 dniach czar pryśnie. Jak banki planują zatrzymać „łowców promocji”?

Chociaż oferta jest kusząca, wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Z perspektywy klienta najważniejsze jest, aby pamiętać o comiesięcznych warunkach aktywności, ponieważ ich niespełnienie oznacza utratę części premii. Dla banku głównym wyzwaniem jest natomiast zatrzymanie klienta na dłużej, gdy promocyjne warunki wygasną. Wysokie oprocentowanie na poziomie 6% jest bowiem ofertą czasową i po czterech miesiącach najpewniej spadnie do standardowego poziomu. Może to skłonić część klientów, których przyciągnęła wyłącznie okazja, do przeniesienia swoich środków do innego banku oferującego kolejną promocję.

Długoterminowe perspektywy dla produktów oszczędnościowych są dodatkowo obarczone niepewnością. Prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w 2026 roku inflacja spadnie do poziomu 2,9%. Spowolnienie wzrostu cen prawdopodobnie zmusi banki do dalszego obniżania oprocentowania depozytów. Dodatkowo, planowane na 2026 rok zastąpienie wskaźnika WIBOR nowym wskaźnikiem POLSTR wprowadza kolejny element niepewności, który może wpłynąć na sposób kalkulacji odsetek. Wszystko to sprawia, że choć obecne promocje są skutecznym sposobem na pozyskanie klientów, prawdziwym wyzwaniem dla banków pozostaje budowanie lojalności, która wykracza poza tymczasowe korzyści finansowe.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek