Eksperci rynku wskazują, że najnowsze dane ZUS za 2024 rok potwierdzają rosnący wpływ kryzysu zdrowia psychicznego na płynność finansową i zarządzanie ryzykiem w firmach

Inwestycje w dobrostan psychiczny pracowników to kluczowy element strategii biznesowej, który zapewnia nawet pięciokrotny zwrot z inwestycji (ROI)

Ukryty koszt prezenteizmu realnie zagraża produktywności i jest kluczowym wyzwaniem w optymalizacji procesów biznesowych

Analiza danych rynkowych dowodzi, że firmy inwestujące w zdrowie zespołu budują trwałą przewagę konkurencyjną przez wzrost produktywności i spadek absencji

Globalne trendy rynkowe pokazują, dlaczego integracja dobrostanu pracowników z modelem biznesowym jest niezbędna dla długoterminowego rozwoju firmy

Miliardy na L4 i cichy zabójca produktywności

Najnowsze dane ZUS za 2024 rok nie pozostawiają złudzeń. Problemy ze zdrowiem psychicznym stały się w Polsce główną przyczyną zwolnień lekarskich, generując olbrzymie koszty dla całej gospodarki. Z tego tytułu wydano ponad 10,2 mld złotych, co stanowiło aż 17,7% wszystkich świadczeń chorobowych. Co więcej, kwota ta wzrosła o niemal 17% w porównaniu z rokiem 2023. W przełożeniu na czas pracy, absencje spowodowane problemami psychicznymi pochłonęły 30,3 miliona dni roboczych. Te liczby to twardy dowód na to, że kryzys zdrowia psychicznego nie jest już abstrakcyjnym problemem społecznym, lecz realnym wyzwaniem finansowym, które uderza zarówno w budżet państwa, jak i w codzienne funkcjonowanie polskich firm.

Jednak koszty widoczne w statystykach ZUS to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym, choć często niewidocznym, obciążeniem dla firm staje się prezenteizm. To sytuacja, w której pracownik przychodzi do biura, ale z powodu wyczerpania psychicznego lub choroby nie jest w stanie efektywnie pracować. Skutkuje to spadkiem produktywności, gorszą jakością wykonywanych zadań i kosztownymi błędami, co jest szczególnie groźne w branżach wymagających skupienia i precyzji. Skalę zjawiska potwierdzają niepokojące badania: niemal połowa (45%) polskich pracowników odczuwa objawy wypalenia zawodowego, a aż 78% ocenia swój stan psychiczny jako niski lub co najwyżej umiarkowany. To bezpośrednio przekłada się na ich zaangażowanie i wyniki.

Złotówka warta pięć. Jak inwestycja w zdrowie psychiczne napędza zyski?

Coraz więcej liderów biznesu rozumie, że dbanie o zdrowie psychiczne zespołu to nie wydatek, lecz jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji. Twarde dane rynkowe pokazują, że firmy, które wdrażają kompleksowe programy wspierające dobrostan pracowników, mogą liczyć na wzrost produktywności średnio o 21% i spadek absencji aż o 41%. Analizy dowodzą, że każda złotówka zainwestowana w zdrowie psychiczne zespołu może przynieść nawet pięć złotych oszczędności. Doskonałym przykładem jest firma Deloitte, która po wprowadzeniu programu obejmującego wsparcie psychologiczne i elastyczne godziny pracy odnotowała wzrost produktywności o 15% i zmniejszyła liczbę dni chorobowych o 30% w ciągu zaledwie roku.

Globalne trendy potwierdzają, że dbałość o kondycję pracowników to potężna dźwignia ekonomiczna. Analitycy z McKinsey Health Institute szacują, że poprawa zdrowia zatrudnionych może wygenerować dla światowej gospodarki dodatkowe 11,7 biliona dolarów. Na ten globalny trend odpowiada również polski rynek. Przykładem jest zaplanowana na 28 listopada bieżącego roku konferencja Mental Health Summit 2025, która jako pierwsza w kraju zaoferuje bezpłatny dostęp do wiedzy online. Jej misją jest wyposażenie liderów i działów HR w praktyczne narzędzia, dzięki którym budowanie odporności psychicznej w zespole stanie się elementem strategii biznesowej, a nie tylko dodatkowym benefitem.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025