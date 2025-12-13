OIPE to „europejska emerytura” dostępna dla wszystkich mieszkańców UE, która uzupełnia krajowe systemy emerytalne i pozwala na gromadzenie środków na starość.

Kluczową zaletą OIPE jest możliwość uniknięcia podatku Belki przy wypłacie środków po 60. roku życia (lub 55. w przypadku uprawnień emerytalnych).

W Polsce OIPE działa od września 2023 roku, a w 2025 roku limit wpłat wynosi 26 019 zł, oferując elastyczne inwestowanie w portfele funduszy ETF.

Polska jest liderem rynku OIPE w UE, z ponad 7,5 tysiąca uczestników, którzy zgromadzili już 38,5 mln euro, a inwestowanie pełnego limitu może przynieść oszczędności do 130 tys. zł tylko na podatku

Czym jest europejska emerytura i jakie daje korzyści?

OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (ang. PEPP), to dobrowolny i prywatny produkt oszczędnościowy stworzony na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest ułatwienie obywatelom UE gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę, które będą uzupełnieniem dla państwowych świadczeń. Produkt podlega nadzorowi krajowemu oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i transparentność.

Do OIPE może przystąpić każda osoba fizyczna mieszkająca na terenie Unii Europejskiej, w tym studenci, osoby bezrobotne czy przebywające na urlopie macierzyńskim. Co istotne, produkt jest w pełni przenośny – zmieniając kraj zamieszkania w obrębie UE, można kontynuować oszczędzanie bez konieczności otwierania nowego rachunku. Środki zgromadzone w OIPE podlegają dziedziczeniu. Jednak najistotniejszą zaletą OIPE jest możliwość zwolnienia z podatku Belki przy wypłacie po osiągnięciu 60. roku życia lub po 55. roku życia w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych.

Jak przystąpić do OIPE i ile można wpłacić w 2025 roku?

Przystąpienie do programu jest proste i dobrowolne. Wystarczy zawrzeć umowę z instytucją finansową oferującą OIPE. W Polsce pierwszą firmą, która wprowadziła ten produkt, była spółka Finax. Po podpisaniu umowy instytucja lokuje powierzone środki w globalne portfele funduszy ETF, które mogą mieć różną strukturę – od w pełni akcyjnych po mieszane (akcje i obligacje), w zależności od apetytu na ryzyko oszczędzającego.

Wpłaty na OIPE są limitowane. Co roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza maksymalną kwotę, jaką można wpłacić na subkonto. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Społecznej w sprawie wysokości limitu wpłat na subkonto OIPE w roku 2025, kwota ta wynosi 26 019 zł.

Ile można zarobić na OIPE? Polacy już liczą zyski

Potencjalne zyski zależą od strategii inwestycyjnej i regularności wpłat. Jak podaje Finax, w Polsce na europejską emeryturę zdecydowało się już 7,5 tysiąca osób, głównie w wieku 40-49 lat. Zgromadzili oni łącznie 38,5 mln euro, wypracowując przy tym 6,3 mln euro zysku. W przypadku portfela składającego się w 100% z akcji stopa zwrotu wyniosła 36,6%, a w wariancie 80% akcji i 20% obligacji – 31,1%.

Długoterminowe oszczędzanie może przynieść imponujące korzyści, zwłaszcza podatkowe. Jak wylicza portal Bank.pl, „inwestowanie pełnego limitu przez 20 lat, przy średniorocznej stopie zwrotu rzędu 8 proc. i uwzględnieniu podatku Belki, tylko na podatku pozwala zaoszczędzić do 130 tys. zł.”.

Jak informuje forsal.pl, Polska, z aktywami przekraczającymi 190 milionów złotych, jest obecnie największym rynkiem OIPE w Unii Europejskiej. To pokazuje, że Polacy coraz chętniej sięgają po nowoczesne i efektywne formy zabezpieczania swojej finansowej przyszłości.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki