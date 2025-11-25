Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku: Rządowe prognozy kontra rzeczywistość

Agnieszka Grotek
2025-11-25 13:27

Prognozowana przez rząd Donalda Tuska waloryzacja rent i emerytur w 2026 roku na poziomie 5 procent okazała się zawyżona. Najnowsze dane GUS wskazują na 3,54 proc., co bezpośrednio przełoży się na wysokość świadczeń dla seniorów. Dodatek kombatancki wzrośnie zaledwie o 12,32 zł, a dodatek do renty inwalidy wojennego o 47,19 zł. Sprawdź, jak skromna waloryzacja wpłynie na Twoje świadczenie z ZUS.

  • Prognozowana waloryzacja rent i emerytur w 2026 roku spadła z 5% do 3,54% (według GUS), co oznacza znacznie niższe podwyżki dla seniorów.
  • Największy wzrost odczują inwalidzi wojenni – ich dodatek do renty wzrośnie o 47,19 zł, podczas gdy inne dodatki, np. kombatancki, zaledwie o 12,32 zł.
  • Niska waloryzacja wynika z danych GUS o inflacji (2,8%) i wzroście płac (6,6%) w październiku 2025 roku, które bezpośrednio wpływają na wysokość podwyżek.
  • Artykuł przedstawia szczegółowe wyliczenia waloryzacji poszczególnych dodatków, ukazując, jak niewielkie będą rzeczywiste podwyżki dla większości świadczeniobiorców.

Rząd Donalda Tuska prognozował waloryzację rent i emerytur w 2026 roku na poziomie 5 procent, jednak najnowsze dane GUS wskazują na 3,54 proc. Ta różnica oznacza konkretne kwoty dla seniorów – dodatek kombatancki wzrośnie ledwie o 12,32 zł, a dodatek do renty inwalidy wojennego o 47,19 zł. Przyjrzyjmy się szczegółom tej skromnej waloryzacji świadczeń z ZUS.

Źródło niskiej waloryzacji

Wskaźnik 3,54% wynika z najnowszych danych GUS dotyczących inflacji, która w październiku 2025 roku wyniosła 2,8%, oraz wzrostu płac, który w październiku 2025 roku osiągnął poziom 6,6 %. Te dwa czynniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają bezpośredni wpływ na wysokość waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do emerytur i rent.

W praktyce, największy wzrost dotyczyć będzie dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrośnie z 1333,24 zł do 1380,43 zł, co stanowi wzrost o 47,19 zł. To znacząca różnica, która może realnie wpłynąć na budżet domowy osób pobierających to świadczenie.

Z kolei najmniejszy wzrost odnotowany zostanie w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahać się będzie od 0,62 zł do 12,32 zł.

Dodatki do emerytur – niewielki wzrost

Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,54% wzrosną one o kwotę 12,32 zł miesięcznie.

Szczegółowe wyliczenia waloryzacyjne poszczególnych dodatków znajdziesz w GALERII na górze artykułu.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025
