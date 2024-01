i Autor: pixabay.pl

Policja szuka pracowników. Starszy inspektor zarobi tyle samo, co sprzątaczka

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje kandydatów m.in. na stanowisko starszego inspektora w korpusie służby cywilnej i sprzątaczki. Co ciekawe, choć wymagania od kandydatów na te stanowiska są mocno rozbieżne, to oferowane na tych stanowiskach wynagrodzenia są takie same. Jak to możliwe? Czy uda się znaleźć chętnych do pracy na te stanowiska w policji?