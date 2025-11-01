Korzystasz z tego biura podróży? Twoje dany mogły wyciec! Gawkowski potwierdza

Atak hakerski na biuro podróży Itaka – doszło do wycieku danych logowania klientów.

NASK i służby działają w celu wykrycia sprawców

Minister cyfryzacji wyjaśnia, jak sprawdzić, czy nasze dany również zostały wykradzione

Wyciek danych w biurze podróży Itaka!

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, poinformował o ataku hakerskim na popularne biuro podróży Nowa Itaka. Jego skutkiem był wyciek danych logowania części klientów korzystających z usług tego touroperatora. Ministerstwo Cyfryzacji oraz służby podjęły natychmiastowe działania w celu zminimalizowania skutków incydentu i wykrycia sprawców.

Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku za pośrednictwem platformy X, podkreślając, że pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) pozostają w stałym kontakcie z firmą Itaka. Dodał również, że rozpoczęły się działania operacyjne służb, których celem jest wykrycie sprawców tego cyberprzestępstwa. Szybka reakcja rządu ma na celu zapewnienie wsparcia technicznego i prawnego dla poszkodowanych klientów oraz postawienie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Jak sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły?

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło specjalną stronę internetową bezpiecznedane.gov.pl, gdzie klienci biura Itaka będą mogli sprawdzić, czy ich dane zostały skompromitowane. Gawkowski zapowiedział, że możliwość weryfikacji zostanie udostępniona w najbliższym czasie.

Co zrobić, gdy Twoje dane wyciekły? Minister Gawkowski wyjaśnia

W przypadku potwierdzenia wycieku danych, kluczowe jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie swoich kont i danych osobowych. Minister Gawkowski przypomniał o kilku podstawowych zasadach, które mogą znacząco zminimalizować ryzyko dalszych problemów:

Zmień hasło na wszystkich portalach: Używanie tego samego hasła na różnych platformach to częsty błąd. Po wycieku danych, natychmiast zmień hasła na wszystkich portalach, gdzie używałeś identycznego hasła. Włącz logowanie dwuskładnikowe: Logowanie dwuskładnikowe to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która wymaga potwierdzenia tożsamości za pomocą kodu wysyłanego na telefon lub e-mail. Włączenie tej opcji znacząco utrudnia dostęp do konta osobom niepowołanym. Używaj menedżera haseł: Menedżery haseł generują silne, unikalne hasła i bezpiecznie je przechowują. Dzięki temu nie musisz pamiętać wielu skomplikowanych haseł, a Twoje konta są lepiej chronione. Monitoruj swoje konto i skrzynkę mailową: Regularne sprawdzanie historii transakcji na koncie bankowym oraz monitorowanie skrzynki mailowej pod kątem podejrzanych wiadomości to kluczowy element ochrony przed oszustwami.

Krzysztof Gawkowski zwrócił szczególną uwagę na możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel. Dzięki temu nikt nie będzie mógł zaciągnąć zobowiązania finansowego na Twoje dane. Minister podkreślił, że warto to zrobić niezależnie od tego, czy dany wyciek danych nas dotyczy. To proste działanie może uchronić przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

⚠️UWAGA⚠️Ważna informacja w związku z atakiem hakerskim na Nowa Itaka spółka z o.o. ‼️Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży ITAKA,z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające…— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 1, 2025

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025