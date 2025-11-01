Pilne! Awaria płatności BLIK, Polacy mają problemy z przelewami na telefon

Awaria BLIK-a uniemożliwia płatności w całej Polsce.

Problemy dotyczą generowania kodów i BLIK-a zbliżeniowego.

BLIK potwierdza czasowe problemy i pracuje nad ich rozwiązaniem.

Awaria BLIK-a! Od rana Polacy nie mogą robić przelewów

Jak wynika z raportów napływających do serwisu Downdetector, problemy z BLIK-iem zaczęły się około godziny 8.30 i od tego czasu utrzymują się, uniemożliwiając użytkownikom korzystanie z tej popularnej metody płatności. Problemy zgłaszają m.in. klienci Banku Millennium, czy Alior. Nie jest to jednak awaria dotycząca konkretnych banków, a większy problem systemu płatności.

- Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco - napisał oficjalny profil BLIK na portalu X.

Również Alior poinformował w komunikacie do klientów, że występują problemy z płatnościami BLIK.

Użytkownicy zgłaszają problemy z płatnościami BLIK

Jak piszą użytkownicy mediów społecznościowych, problemy z płatnościami występują od rana. Jeden z internautów zwraca uwagę, że problemy są "akurat gdy są zniżki na Aliexpress". Jak czytamy również, występują problemy z generowaniem kodów - część portali płatniczych miała wyłączyć usługę.

Nie działa zarówno kod BLIK, jak i BLIK zbliżeniowy.

