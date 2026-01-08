W 2026 roku kwalifikacja wojskowa obejmie 235 tysięcy osób, głównie mężczyzn z rocznika 2007 oraz wcześniejszych, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności, a także kobiety z roczników 1999-2007 posiadające umiejętności przydatne w wojsku (np. psycholog, informatyk).

Nawet bez imiennego wezwania, osoby objęte kwalifikacją mają obowiązek stawić się przed komisją; niestawiennictwo grozi grzywną lub przymusowym doprowadzeniem.

Procedura kwalifikacyjna obejmuje badanie lekarskie oceniające stan zdrowia i sprawność fizyczną, a do jej przejścia wymagane są m.in. dowód osobisty, dokumentacja medyczna i aktualne zdjęcie.

Sondaż z 2025 roku pokazuje, że opinia publiczna w Polsce jest podzielona niemal po równo w kwestii przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej (50,5% za, 40,6% przeciw).

Kwalifikacja wojskowa 2026. Kogo obejmie i jak przebiega?

W 2026 roku przed wojskową komisją kwalifikacyjną stanie łącznie 235 tysięcy osób. Dla wielu z nich będzie to pierwszy kontakt z procedurami związanymi z potencjalną służbą wojskową. Dla samej armii to okazja do oceny zasobów ludzkich i potencjału rekrutacyjnego w obliczu globalnych zagrożeń.

Kogo konkretnie obejmie kwalifikacja wojskowa w 2026 roku? Obowiązek kwalifikacji do Wojska Polskiego dotyczy przede wszystkim:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku,

mężczyzn urodzonych w latach 2002–2006, którzy dotychczas nie uzyskali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osób, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres tej niezdolności upływa przed lub po zakończeniu kwalifikacji w 2026 roku, pod warunkiem złożenia wniosku o zmianę kategorii zdolności.

Ponadto, wezwania mogą otrzymać kobiety z roczników 1999-2007, posiadające umiejętności przydatne w wojsku, takie jak:

psycholog

rehabilitant

radiolog

diagnosta laboratoryjny

informatyk

teleinformatyk

nawigator

tłumacz

Dotyczy to również studentek ostatnich lat uczelni medycznych, weterynaryjnych oraz psychologii. Na liście znajdują się także osoby do 60. roku życia z nieuregulowanym statusem wojskowym.

Co, jeśli nie otrzymasz wezwania do wojska?

Nawet jeśli nie otrzymasz imiennego wezwania, a należysz do grupy objętej kwalifikacją, masz obowiązek stawić się przed komisją. Informacje o terminach i miejscach kwalifikacji są publikowane w obwieszczeniach wojewody.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, która została zniesiona w 2008 roku. Po przejściu procedury otrzymasz zaświadczenie o stawieniu się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, które możesz wykorzystać jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub szkole.

Badanie lekarskie ma na celu ocenę stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Obejmuje ono m.in.: ankietę, rozmowę z psychologiem, pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia, badanie wzroku, osłuchiwanie i ocenę kręgosłupa przez lekarza.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub paszport, dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy), aktualną fotografię (wymiary 3x4 cm, bez nakrycia głowy), dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Sankcje za niestawiennictwo

Za niestawienie się przed komisją grozi grzywna, kara przymusowego doprowadzenia przez policję lub inne sankcje przewidziane w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, zapytano Polaków o opinię na temat przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób (CATI i CAWI) wykazał, że:

50,5% respondentów popiera taki pomysł (21% "zdecydowanie tak", 29,5% "raczej tak"),

40,6% jest przeciwnych (28,2% "raczej nie", 12,4% "zdecydowanie nie"),

8,9% nie ma zdania.

Wyniki sondażu pokazują, że kwestia obowiązkowej służby wojskowej budzi w Polsce silne emocje i dzieli opinię publiczną niemal po równo.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz