MON rusza z pilotażem szkoleń wojskowych, planując przeszkolić do 100 tys. osób rocznie do 2027.

Program jest elastyczny: wybierzesz długość (1-30 dni), miejsce i specjalizację (np. obsługa dronów, medyk wojskowy).

Po szkoleniu złożysz przysięgę i trafisz do rezerwy; możliwość udziału dla firm i osób prywatnych.

Celem jest masowe przeszkolenie Polaków i zwiększenie gotowości obronnej kraju.

Rusza pilotaż szkoleń wojskowych

W listopadzie Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomi program szkoleń, który ma objąć kilka tysięcy uczestników jeszcze w tym roku. W planach jest, aby w 2026 roku przeszkolono już 30 tysięcy osób, a w 2027 roku nawet 100 tysięcy rocznie. Program został zaprojektowany tak, by był maksymalnie dopasowany do potrzeb obywateli. Każdy, kto zdecyduje się na udział, wybierze długość kursu – od 1 do 30 dni – oraz miejsce, w którym chce odbyć szkolenie. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, zaznaczył: „Chętna osoba zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację”.

Zakres kursów wojskowych

Oferta będzie szeroka. Uczestnicy nauczą się obsługi dronów, poznają zasady posługiwania się bronią różnego kalibru, a także wezmą udział w kursach medyka wojskowego. Planowane są również zajęcia z technik przetrwania – zarówno w warunkach miejskich, jak i poza nimi. Całość zakończy się przysięgą wojskową oraz wpisem do rezerwy.

Szkolenia także dla firm i instytucji

Nowością będzie możliwość zgłoszenia całych grup, np. przez zakłady pracy. MON zapowiada, że każda firma w Polsce będzie mogła wysłać pracowników na wspólne szkolenie. Z kolei osoby prywatne zapiszą się indywidualnie, korzystając z przygotowanego systemu rejestracji.

Rząd stawia na masowe przeszkolenie obywateli

Według wiceministra Tomczyka, program ma nie tylko poprawić przygotowanie obronne kraju, lecz także zbudować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. „W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi” – stwierdził polityk.

Resort przypomina, że równolegle działa już dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, w ramach której co roku szkoli się 20–40 tysięcy osób, a także projekty takie jak „Wakacje z wojskiem”, „Trenuj z wojskiem” czy Legia Akademicka. Nowy program ma jednak być bardziej elastyczny i dostępny dla każdego.

