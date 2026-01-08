Mały ZUS Plus 2026: Zegar rusza. Jak zaoszczędzić 12 500 zł rocznie?

Analiza nowych przepisów ujawnia, jak cykliczna ulga ZUS wpływa na długoterminową strategię biznesową twojej firmy

Prawidłowa optymalizacja składek ZUS bezpośrednio przekłada się na poprawę rocznej płynności finansowej o ponad 12 tysięcy złotych

Eksperci rynku wskazują, że kluczem do maksymalizacji korzyści jest zrozumienie mechanizmu obliczania dochodu z 2025 roku

Niedotrzymanie kluczowych terminów w lutym 2026 roku stanowi istotny element w zarządzaniu ryzykiem utraty preferencyjnych składek

Czy twój model biznesowy jest przygotowany na powrót do pełnych składek po wykorzystaniu 36 miesięcy ulgi w nowym cyklu?

Gra o niższe składki. Jak działa zegar Małego ZUS Plus od 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi „mały ZUS plus” na nowych, cyklicznych zasadach. Wprowadzono mechanizm, w którym w ramach każdego 60-miesięcznego okresu (pięciu lat) prowadzenia firmy, można opłacać niższe składki przez maksymalnie 36 miesięcy. Ten pięcioletni zegar startuje w miesiącu, w którym przedsiębiorca po raz pierwszy po grudniu 2025 roku skorzysta z ulgi. Jeśli więc ktoś zacznie w styczniu 2026 roku, jego pierwszy cykl potrwa do końca grudnia 2030 roku. Co ważne, jest to zasada „wykorzystaj albo strać”. Niewykorzystane w tym oknie miesiące ulgi przepadają i nie przechodzą na kolejny okres. Z kolei po wykorzystaniu pełnych 36 miesięcy, przedsiębiorca wraca do opłacania pełnych składek aż do zakończenia bieżącego 60-miesięcznego cyklu. Po jego upływie i odczekaniu 24 miesięcy, może ponownie wrócić do niższych składek.

Nowe regulacje porządkują również sytuację osób, które na mocy przepisów z 2023 roku zyskały prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi. Jeśli przedsiębiorca nie zdążył wykorzystać całej tej puli do końca 2025 roku, pozostałe miesiące nie przepadają. Będzie mógł z nich skorzystać, ale dopiero po wyczerpaniu podstawowych 36 miesięcy w ramach nowego, pięcioletniego cyklu. Przykładowo, jeśli ktoś do końca 2025 roku wykorzystał 7 z 12 dodatkowych miesięcy, pozostałe 5 będzie mógł „dobrać” najwcześniej w 2029 roku. Warto przy tym pamiętać, że Mały ZUS Plus nie jest przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Zanim będą mogły z niego skorzystać, muszą najpierw przejść przez okres „ulgi na start”, a następnie przez 24 miesiące opłacania preferencyjnych, niższych składek.

12 500 zł w kieszeni? Oto jak obliczyć składkę i dopełnić formalności

Kluczowym elementem Małego ZUS Plus jest sposób obliczania podstawy, od której naliczane są składki. W 2026 roku jest ona uzależniona od dochodu, jaki firma osiągnęła w roku poprzednim, czyli w 2025. Aby ją obliczyć, należy roczny dochód firmy z 2025 roku podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, w których działalność była prowadzona. Otrzymany wynik mnoży się przez 30, a następnie przez stały współczynnik 0,5. Dla przykładu, przedsiębiorca prowadzący firmę przez cały 2025 rok z dochodem 67 500 zł, uzyska podstawę wymiaru składek w wysokości 2 773,98 zł. Prawo określa jednak widełki: podstawa nie może być niższa niż 30% płacy minimalnej (1 441,80 zł w 2026 r.) ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (5 652 zł). Warto zauważyć, że przez wzrost płacy minimalnej do 4 806 zł w 2026 roku, dolny próg podstawy również poszedł w górę w stosunku do 1 399,80 zł z 2025 roku.

Co te liczby oznaczają w praktyce dla portfela przedsiębiorcy? Przy wspomnianej podstawie 2 773,98 zł, miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą około 877,69 zł. Dla porównania, opłacając pełny, tak zwany duży ZUS od podstawy 5 652 zł, obciążenie to wzrosłoby do około 1 926,76 zł. Oznacza to realną oszczędność na poziomie blisko 1 050 zł miesięcznie, co w skali roku daje ponad 12 500 zł. Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowym kosztem będzie wzrost minimalnej składki zdrowotnej o około 37%, z 314,96 zł do 432,54 zł miesięcznie. Aby skorzystać z ulgi od stycznia 2026 roku, należy dopełnić formalności. Przedsiębiorcy mają czas do 2 lutego 2026 r. na wyrejestrowanie się z obecnego ubezpieczenia i ponowne zgłoszenie z nowym kodem (05 90 lub 05 92). Dodatkowo, do 20 lutego 2026 r. muszą złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe, w których poinformują o przychodach i dochodach za poprzedni rok.

