Jerónimo Martins zamknie wszystkie 18 sklepów sieci Hussel w Portugalii do 30 kwietnia 2026 roku, z powodu nierentowności i długotrwałych problemów.

Pracownicy Hussel nie stracą zatrudnienia – Jerónimo Martins zaoferuje im możliwość przejścia do innych spółek Grupy działających w Portugalii.

Decyzja o zamknięciu Hussel wynika z upadłości niemieckiego partnera, rosnących kosztów najmu, presji cenowej na kakao oraz nowych regulacji EUDR.

Likwidacja Hussel w Portugalii nie ma wpływu na działalność Biedronki w Polsce, lecz pokazuje, że nawet duże grupy tną nierentowne projekty.

Jerónimo Martins zamyka biznes w Portugalii – co to oznacza?

Po latach obecności na portugalskim rynku sieć Hussel, należąca do Grupy Jerónimo Martins, zostanie wygaszona. Firma podjęła decyzję o zamknięciu działalności po analizie rentowności i długotrwałych próbach poprawy wyników. Proces ma mieć charakter stopniowy, ale termin graniczny jest już znany: 30 kwietnia 2026 r. Wtedy działalność zakończy 18 sklepów specjalizujących się w sprzedaży czekolad i słodyczy.

Likwidacja Hussel: 18 sklepów do zamknięcia i los pracowników

Zamykanie sklepów nie ma nastąpić z dnia na dzień. Jerónimo Martins zapowiada stopniowe wygaszanie działalności, co ma ograniczyć chaos operacyjny i umożliwić przeniesienie pracowników. Najważniejsza informacja dla zespołu to deklaracja o utrzymaniu zatrudnienia – osoby pracujące w Hussel mają otrzymać możliwość przejścia do innych spółek Grupy Jerónimo Martins działających w Portugalii. W praktyce oznacza to, że likwidacja marki nie musi równać się masowym zwolnieniom.

Wycofanie Hussel nie oznacza zmian w działalności Biedronki w Polsce – to odrębny segment i inny rynek.

Dlaczego Jerónimo Martins wycofuje markę Hussel? Kluczowe powody

Decyzja nie wynika z jednego czynnika, lecz z nałożenia się kilku problemów, które z czasem stały się trudne do odwrócenia. W 2024 r. niemiecki partner biznesowy – Hussel GmbH – ogłosił upadłość. To uderzyło w model działania sieci w Portugalii, bo współpraca odpowiadała m.in. za część dostaw i zaplecza operacyjnego. Drugim istotnym czynnikiem były narastające koszty stałe, szczególnie związane z czynszami. W połączeniu z problemami logistycznymi i mniejszą przewidywalnością dostaw, utrzymanie sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach stawało się coraz mniej rentowne.

Ceny kakao i regulacje EUDR

Na działalność wpłynęła też silna presja kosztowa na kakao – surowiec kluczowy dla asortymentu. Zmniejszająca się produkcja w krajach wytwarzających kakao, rosnący popyt, niekorzystne warunki pogodowe oraz zmiany regulacyjne zwiększały ryzyko i koszty. Wśród regulacji wskazywane jest planowane wdrożenie unijnego rozporządzenia dotyczącego przeciwdziałania wylesianiu, czyli EUDR, które może wpływać na łańcuch dostaw i wymagania dotyczące pochodzenia surowców.

PTNW - Modzelewski