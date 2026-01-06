Auchan Polska sprzedaje 8 centrów handlowych w ramach transakcji "sale-and-leaseback", pozostając ich głównym najemcą na 15 lat.

To jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości w 2025 roku, świadcząca o zaufaniu do infrastruktury handlowej.

W transakcji uczestniczą m.in. Auchan Polska, Ceetrus (sprzedający), Adventum Group (kupujący) oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig.

Sprzedaż pozwala Auchan na zachowanie operacyjnego zasięgu w Polsce, jednocześnie angażując kapitał instytucjonalny w sektor nieruchomości

Co oznacza transakcja sale-and-leaseback?

Francuski gigant handlowy zdecydował się na strategiczny ruch na polskim rynku. Firma Auchan Polska podpisała przedwstępną umowę sprzedaży portfela ośmiu centrów handlowych zlokalizowanych w różnych częściach Polski. To jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości handlowych w 2025 roku, a jej kluczowym elementem jest fakt, że sprzedaż nieruchomości Auchan Polska odbywa się w formule sale-and-leaseback. Oznacza to, że choć budynki zmienią właściciela, Auchan pozostanie ich głównym i strategicznym najemcą. Umowa najmu została zawarta na 15 lat z opcją dalszego przedłużenia. W praktyce dla klientów nic się nie zmieni – sklepy będą funkcjonować w dotychczasowych lokalizacjach, a cała operacja ma na celu uwolnienie kapitału, który firma będzie mogła przeznaczyć na dalszy rozwój.

Kim jest nowy właściciel nieruchomości Auchan?

Stroną sprzedającą w transakcji jest Ceetrus, spółka należąca do Auchan i zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Nabywcą portfela jest Adventum Group, węgierska grupa specjalizująca się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej. W portfelu Adventum znajduje się już ponad 700 tys. m² nieruchomości komercyjnych w takich krajach jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. W procesie doradzała międzynarodowa kancelaria prawna Greenberg Traurig, której przedstawiciel podkreśla znaczenie tej umowy dla rynku.

— Sprzedaż tego portfela ośmiu centrów handlowych, objętych długoterminowymi umowami sale-and-leaseback, zachowuje operacyjny zasięg Auchan w Polsce. Ta transakcja odzwierciedla odporność polskiego rynku nieruchomości handlowych oraz utrzymujące się zaufanie kapitału instytucjonalnego do wysokiej jakości infrastruktury handlowej — skomentował Karol Brzoskowski, partner w warszawskim biurze Greenberg Traurig.

Jaka jest przyszłość Auchan w Polsce?

Decyzja o sprzedaży nieruchomości i pozostaniu ich najemcą to popularna strategia wśród dużych sieci handlowych, pozwalająca na optymalizację finansową bez ograniczania działalności operacyjnej. Auchan Polska, sieć handlowa o francuskich korzeniach, jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i pozostanie kluczowym najemcą sprzedanych obiektów. Firma zarządza w Polsce szeroką siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych Moje Auchan, convenience store Easy Auchan, a także nowoczesnymi, autonomicznymi placówkami Auchan GO i prężnie działającym kanałem e-commerce. Sprzedaż galerii handlowych nie jest więc sygnałem wycofywania się z Polski, a jedynie zmianą modelu zarządzania aktywami.

