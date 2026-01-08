W 2026 roku trzynasta i czternasta emerytura mogą wzrosnąć do około 1970,60 zł brutto, co jest efektem prognozowanej waloryzacji o 4,88%.

Pamiętaj, że realne kwoty „na rękę” będą niższe niż podawane wartości brutto ze względu na potrącenia zaliczki na PIT i składki zdrowotnej.

Pełna kwota czternastki przysługuje emerytom z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”.

Dodatkowo, w 2026 roku część seniorów może liczyć na zwrot podatku od trzynastek i czternastek, wynoszący nawet do 400 zł.

Trzynasta emerytura i czternasta emerytura 2026 – co się zmienia

W 2026 roku seniorzy mogą otrzymać wyższe dodatkowe świadczenia z ZUS niż rok wcześniej. Powodem ma być waloryzacja, która według przyjętych założeń może wynieść nawet 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że zarówno trzynasta emerytura, jak i czternasta emerytura będą odpowiadać wysokości minimalnej emerytury. Jeśli prognozy się potwierdzą, kwota dodatków wzrośnie z 1878,91 zł brutto w 2025 roku do około 1970,60 zł brutto w 2026 roku.

Ile wyniesie trzynastka i czternastka – kwoty brutto i netto

Choć w komunikatach najczęściej pojawiają się wartości brutto, realne wypłaty będą niższe. Od obu świadczeń potrącane mają być bowiem zaliczka na PIT oraz składka zdrowotna. To sprawia, że pieniądze wypłacane „na rękę” będą zauważalnie mniejsze niż kwoty podawane w oficjalnych wyliczeniach.

Zgodnie z prognozą ZUS, wypłaty mogą oscylować wokół 1970 zł brutto, jednak finalna suma dla świadczeniobiorcy zależy m.in. od rozliczeń podatkowych i poziomu dochodów.

Czternasta emerytura – próg 2900 zł i zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku trzynastki sytuacja jest prosta: przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. Inaczej wygląda to w przypadku czternastki. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa mechanizm pomniejszania dodatku według zasady „złotówka za złotówkę”, czyli stopniowego obniżania świadczenia wraz ze wzrostem podstawowej emerytury.

Kiedy wypłata trzynastej i czternastej emerytury w 2026 roku

Harmonogram wypłat ma pozostać podobny jak w poprzednich latach. Seniorzy mogą spodziewać się wypłaty trzynastki w kwietniu, natomiast czternastka ma trafić do uprawnionych w drugiej połowie roku.

Zwrot podatku z trzynastek i czternastek – nawet 400 zł

Dodatkowym elementem, który może wpłynąć na realne korzyści, jest rozliczenie podatku. Jak przypomina „Fakt”, zwrot podatku wynikający z pobranych zaliczek od trzynastek i czternastek może wynieść niemal 400 zł, jeśli senior nie korzysta z dodatkowych ulg.

Wstępnie przygotowane deklaracje podatkowe za 2025 rok mają być dostępne od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl. Im szybciej podatnik zaakceptuje rozliczenie, tym wcześniej może otrzymać zwrot. .

PTNW Balcerowicz