Bon ciepłowniczy to nowa forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego, mająca na celu złagodzenie wysokich kosztów ogrzewania.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości i może wynieść od 500 zł (za drugie półrocze 2025) do 3500 zł (za cały 2026), przy czym maksymalna łączna kwota to 5250 zł.

Kryteria przyznania bonu to korzystanie z ciepła systemowego (o cenie min. 170 zł/GJ) oraz spełnienie progów dochodowych (3272,69 zł netto/mies. dla singla, 2454,52 zł netto/os. dla gospodarstwa wieloosobowego), z zasadą "złotówka za złotówkę".

Wnioski należy składać w ściśle określonych terminach (3.11-15.12.2025 i 1.07-31.08.2026) osobiście, przez ePUAP lub mObywatel, dołączając zaświadczenie o korzystaniu z ciepła systemowego i dokumenty dochodowe.

Bon ciepłowniczy – co to takiego?

Bon ciepłowniczy to nowa odsłona bonu energetycznego, która ma pomóc rodzinom poradzić sobie z wysokimi kosztami ogrzewania. Dlaczego rząd wprowadza takie wsparcie? Powód jest prosty – ceny ciepła systemowego poszybowały w górę. W wielu polskich ciepłowniach cena za gigadżul (GJ) przekroczyła 200 zł, a w niektórych przypadkach nawet 230 zł. Dla przeciętnej rodziny to oznacza wzrost rachunków o kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent.

Bon ciepłowniczy ma ograniczyć skutki tych podwyżek i wesprzeć gospodarstwa domowe, szczególnie te o niższych dochodach. Program został zaprojektowany tak, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Rząd szacuje, że koszt całego programu wyniesie około 900 milionów złotych w ciągu 18 miesięcy, a z pomocy będzie mogło skorzystać około 400 tysięcy osób w całej Polsce.

Dla kogo bon ciepłowniczy? Sprawdź, czy spełniasz warunki

Nie każdy może dostać bon ciepłowniczy. Musisz spełnić kilka warunków. Ale nie martw się – wyjaśnimy je prostym językiem!

Musisz korzystać z ciepła systemowego. Co to znaczy? To znaczy, że Twoje mieszkanie lub dom jest ogrzewany ciepłem dostarczanym przez lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze. Dotyczy to zarówno mieszkańców bloków w dużych miastach, jak i osób mieszkających w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, gdzie modernizowane kotłownie dostarczają ciepło również do osiedli domów jednorodzinnych. Cena ciepła musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul (GJ). To próg, od którego zaczyna się prawo do bonu. Im wyższa cena, tym wyższa dopłata. Twoje dochody nie mogą przekraczać określonych limitów. I tutaj uwaga – chodzi o dochód netto, czyli na rękę, nie brutto! Progi dochodowe wynoszą: 3272,69 zł netto miesięcznie – jeśli mieszkasz sam (gospodarstwo jednoosobowe)

2454,52 zł netto na osobę – jeśli mieszkasz z rodziną (gospodarstwo wieloosobowe)

A co, jeśli mój dochód jest trochę większy? Nie rezygnuj od razu! Obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przekroczysz próg dochodowy, Twoje wsparcie zostanie zmniejszone o kwotę nadwyżki, ale nadal możesz dostać bon. Na przykład: jeśli mieszkasz sam i zarabiasz 3372,69 zł netto (czyli 100 zł powyżej limitu), Twój bon zostanie pomniejszony o te 100 zł. Minimalna kwota wypłacanego bonu to 20 zł – jeśli po odliczeniu nadwyżki zostanie Ci mniej, bon nie będzie wypłacony.

Ile pieniędzy możesz dostać?

Teraz najważniejsze – ile konkretnie możesz dostać? Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w Twojej miejscowości. Im droższe ciepło, tym wyższa dopłata. Bon będzie wypłacany dwukrotnie – raz za drugą połowę 2025 roku i drugi raz za cały 2026 rok.

Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku (drugie półrocze):

500 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł/GJ

1750 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ

Za cały rok 2026 (od 1 stycznia do 31 grudnia):

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ

2000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł/GJ

3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ

Zsumujmy to! Jeśli cena ciepła w Twojej miejscowości przekracza 230 zł/GJ, w drugiej połowie 2025 roku dostaniesz 1750 zł, a w 2026 roku kolejne 3500 zł. Łącznie to aż 5250 złotych! To naprawdę znacząca pomoc dla domowego budżetu.

Praktyczny przykład? Jeśli płacisz za ciepło 215 zł/GJ, w drugiej połowie 2025 roku dostaniesz 1000 zł, a w 2026 roku – 2000 zł. Razem 3000 zł wsparcia.

Kiedy składać wnioski? Zapamiętaj te daty!

To bardzo ważne – wnioski można składać tylko w określonych terminach. Jeśli spóźnisz się choćby dzień, Twój wniosek nie będzie rozpatrzony!

Pierwszy okres składania wniosków:

Od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku

Dotyczy dopłaty za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku

Wypłata środków nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku

Drugi okres składania wniosków:

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku

Dotyczy dopłaty za cały rok 2026 (od 1 stycznia do 31 grudnia)

Wypłata środków nastąpi w trzecim kwartale 2026 roku

Uwaga! Ministerstwo zapowiada, że wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. To oznacza, że jeśli spóźnisz się z wnioskiem, stracisz prawo do bonu za dany okres. Dlatego warto działać szybko i nie odkładać sprawy na ostatnią chwilę!

Gdzie i jak złożyć wniosek? Masz trzy możliwości

Składanie wniosku o bon ciepłowniczy jest stosunkowo proste. Masz do wyboru trzy sposoby:

Osobiście w urzędzie – możesz złożyć wniosek bezpośrednio u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w miejscu, gdzie mieszkasz. Przez internet na platformie ePUAP – to wygodna opcja dla osób, które mają profil zaufany. Przez aplikację mObywatel – jeśli korzystasz z tej aplikacji, możesz załatwić sprawę przez telefon.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Do wniosku będziesz musiał dołączyć kilka dokumentów. Nie martw się – to nic skomplikowanego:

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy budynku – potwierdza, że korzystasz z ciepła systemowego i podaje cenę ciepła. Spółdzielnia lub wspólnota ma obowiązek wydać Ci takie zaświadczenie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające Twoje dochody – może to być zeznanie podatkowe PIT lub zaświadczenie z KRUS (dla rolników). Pamiętaj: za drugi kwartał 2025 roku liczy się dochód z 2024 roku, a za 2026 rok – dochód z 2025 roku.

Ważna informacja! Jeśli masz bezpośrednią umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym (dotyczy to głównie właścicieli domów jednorodzinnych), nie potrzebujesz zaświadczenia ze spółdzielni – wystarczy, że wpiszesz odpowiednie informacje bezpośrednio we wniosku.

Gdzie znajdziesz wzór wniosku? Ministerstwo Energii udostępniło oficjalny wzór wniosku na swojej stronie internetowej: www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen. Możesz go tam pobrać i wypełnić w domu.

Bon ciepłowniczy to wsparcie wyłącznie dla gospodarstw domowych, nie dla firm! Jeśli jesteś rolnikiem lub przedsiębiorcą i płacisz za ciepło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. ogrzewanie biura, warsztatu, budynków gospodarczych), nie możesz ubiegać się o bon ciepłowniczy. Program wyklucza podmioty gospodarcze – w tym gospodarstwa rolne, firmy i jednostki samorządowe.

Bon przysługuje tylko za ogrzewanie prywatnego mieszkania, nie obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Praktyczne porady i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Kto powinien złożyć wniosek, jeśli w rodzinie jest kilka osób?

To może być dowolna osoba dorosła należąca do Twojego gospodarstwa domowego. Nie musi to być właściciel mieszkania czy główny płatnik rachunków.

Co się stanie, jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wnioski?

Bon zostanie przyznany temu, kto złożył wniosek jako pierwszy. Gmina przyjmie pierwszy wpływający wniosek, a pozostałe odrzuci.

A jeśli pod jednym adresem mieszka kilka rodzin, ale dostają jeden wspólny rachunek za ciepło?

W takiej sytuacji przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Dostanie go ta osoba, która pierwsza złoży wniosek. Dlatego warto się porozumieć z sąsiadami!

Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku?

Gmina ma 90 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wezwie Cię do uzupełnienia dokumentów.

Jak otrzymam pieniądze?

Masz dwa warianty do wyboru: przelew na konto bankowe lub wypłata gotówki w kasie urzędu. Wybór należy do Ciebie – zaznaczysz to we wniosku.

Czy 13. i 14. emerytura wpływa na prawo do bonu?

Nie! Dodatkowe świadczenia emerytalne nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do bonu ciepłowniczego.

Jak dostać bon ciepłowniczy krok po kroku

Krok 1: Sprawdź, czy spełniasz warunki (ciepło systemowe, cena powyżej 170 zł/GJ, dochody w limicie).

Krok 2: Przygotuj dokumenty – zaświadczenie ze spółdzielni i dokumenty dochodowe (PIT lub zaświadczenie z KRUS).

Krok 3: Pobierz wzór wniosku ze strony Ministerstwa Energii lub weź go w urzędzie gminy.

Krok 4: Wypełnij wniosek i złóż go w terminie:

3 listopada – 15 grudnia 2025 (za II półrocze 2025)

1 lipca – 31 sierpnia 2026 (za cały 2026)

Krok 5: Zaczekaj na decyzję (do 90 dni) i wypłatę bonu.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości zadzwoń do swojego urzędu gminy – pracownicy chętnie pomogą i wyjaśnią szczegóły.

Bon ciepłowniczy to realna pomoc dla tysięcy polskich rodzin. Jeśli spełniasz warunki, nie rezygnuj z tego wsparcia. To Twoje pieniądze – sięgnij po nie!

Mieszkają w centrum Warszawy bez ogrzewania. Obok mają stację metra