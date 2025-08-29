Rząd planuje przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną do końca roku.

Rząd szykuje kolejną ustawę o mrożeniu cen energii

Projekt ustawy, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego.

Zgodnie z projektem ustawy, mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych ma zostać przedłużony do końca bieżącego roku. Obecne przepisy dotyczące mrożenia cen energii obowiązują do 30 września 2025 roku, a proponowane zmiany mają zapewnić kontynuację wsparcia.

Przypomnijmy, że wcześniej zapis o mrożeniu cen energii znajdował się w tzw. ustawie wiatrakowej, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki ze względu na przepisy liberalizujące stawianie elektrowni wiatrowych w Polsce.

Kto dostanie bon ciepłowniczy?

Kolejnym elementem rządowej strategii jest wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Jak podkreślają autorzy projektu, ma to na celu zapewnienie wsparcia gospodarstwom domowym o niskich dochodach, pomagając im pokryć część należności za ciepło. Wzrost kosztów ogrzewania stanowi poważne wyzwanie dla wielu rodzin, a bon ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu wśród najbardziej potrzebujących. Działania osłonowe mają obejmować drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026.

Kluczowym elementem bonu ciepłowniczego są kryteria dochodowe. Wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe, których dochody nie przekraczają:

3272,69 zł (40% przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

w przypadku gospodarstw jednoosobowych, 2454,52 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia) na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Dodatkowo, gospodarstwa te muszą korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Ważnym aspektem jest zasada „złotówka za złotówkę”, która pozwala na przyznanie bonu nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takim przypadku kwota bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Ustalono jednak minimalną kwotę bonu na poziomie 20 zł – poniżej tej wartości wsparcie nie będzie wypłacane.

Wysokość bonu ciepłowniczego będzie zależeć od cen ciepła

Wysokość bonu ciepłowniczego będzie zależała od cen ciepła i okresu, za jaki jest przyznawany:

Za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ,

1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ,

1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.:

1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ,

2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ,

3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski o bon ciepłowniczy będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. To lokalne władze będą odpowiedzialne za proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

Na razie jednak ustawa musi przejść przez ścieżkę legislacyjną (Sejm, Senat, ewentualne poprawki i biurko prezydenta).

Zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR), koszty wsparcia odbiorców energii elektrycznej oszacowano na 887 mln zł. Kwota ta obejmuje rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, które w 2025 roku wyniosą 296 mln zł, a w 2026 roku 591 mln zł.

Łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego, wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku, wyniesie 889,4 mln zł. Na okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przewidziano koszty w wysokości 294,83 mln zł, natomiast na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. – 589,57 mln zł.

