Ogromny sukces LOT-u. W 2024 roku wypracował blisko 700 mln zł zysku netto

W roku 2024 PLL LOT odnotowały drugi, najwyższy w ostatnich dekadach, wynik finansowy – przy przychodach 9.925,5 mld PLN zysk netto narodowego przewoźnika wyniósł 688,5 mln PLN, a wynik na działalności operacyjnej EBIT wyniósł 805,7 mln PLN. Mimo że intensyfikacja konkurencji rynkowej, związana ze wzrostem oferowania, poskutkowała obniżeniem cen biletów, to dzięki aktywnemu zarządzaniu siatką połączeń, maksymalizacji wpływów jednostkowych, dyscyplinie kosztowej oraz efektywnemu wykorzystaniu możliwości na rynku czarterowym, mierząc się ze wzrostem cen usług, LOT zrealizował marżę na działalności operacyjnej na poziomie 8,1%. Bardzo dobre wyniki pozwoliły odbudować kapitał własny do rekordowych poziomów (+1,142 mld PLN na koniec 2024 r. względem poziomu -734,2 mln PLN na koniec 2021 r.), czy +508,0 mln PLN na koniec 2019.W ubiegłym roku LOT przewiózł rekordową liczbę 10,7 mln pasażerów. To wynik lepszy o niemal 0,7 mln niż w roku 2019. Było to możliwe dzięki pozyskaniu 11 nowych samolotów, w tym typu Boeing 737 MAX-8 (7 egz.), Embraer 195 E-2 (3 egz.) oraz Embraer 195 pierwszej generacji. Na koniec grudnia flota PLL LOT była największa w historii przewoźnika i liczyła 86 maszyn.

W 2024 r. narodowy przewoźnik umocnił również swoją obecność w segmencie rejsów czarterowych. Dzięki współpracy z największymi biurami podróży i wykorzystaniu potencjału rynkowego w Warszawie oraz portach regionalnych realizacja pracy przewozowej (ASKm) dla rejsów czarterowych w 2024 r. była o 10,6% wyższa niż w 2023 r. (4,3 mld ASKm vs. 2023 r. 3,9 mld ASKm). Na rejsach czarterowych w 2024 r. PLL LOT przewiozły o 18,5% więcej pasażerów niż w 2023 r. (1,3 mln vs. 2023 r. 1,1 mln), zaś liczba zrealizowanych rejsów była wyższa niż w 2023 r. o 16,4% (7,3 tys. vs. 6,3 tys. w 2023). LOT jest większy i stabilny finansowo. To podstawy przyjętej strategii, które konsekwentnie realizujemy. Dziękuję całemu zespołowi PLL LOT oraz naszym partnerom. Dzięki ich pracy LOT jest preferowaną linią lotniczą naszego regionu, a także przewoźnikiem, który docelowo stanie się główną linią lotniczą najnowocześniejszego w Europie lotniska, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny.

Nowe połączenia LOT-u

- W ubiegłym roku LOT uruchomił osiem nowych połączeń, łącząc Warszawę z Taszkentem, Oradeą, Rijadem, Lyonem, Atenami, Larnaką, Teneryfą i Innsbruckiem. Wykonując 107.926 rejsów, samoloty PLL LOT pokonały w 2024 roku 148 mln kilometrów, spędzając w powietrzu 249 tysięcy godzin. Największą popularnością w ramach siatki krajowej cieszyły się połączenia do Krakowa, Wrocławia i Gdańska. W ramach połączeń krótkodystansowych najczęściej wybieranymi kierunkami były Londyn, Wilno i Bukareszt. Nowy Jork, Toronto i Chicago okazały się najpopularniejszymi połączeniami dalekodystansowymi - przekazał Michał Fijoł, Prezes Zarządu PLL LOT. - Dziękuję naszym pasażerom za każdą podróż na naszych gościnnych pokładach. Nasze załogi i cały zespół PLL LOT dokładają starań, aby każda z nich spełniła Państwa oczekiwania. Dzięki nowym samolotom możemy zaoferować jeszcze więcej atrakcyjnych kierunków, a niedawno otwarty LOT Business Lounge w Chicago oraz powiększony i odnowiony salon Polonez w Warszawie znacząco poprawiają komfort podróży dla pasażerów biznesowych - dodał prezes PLL LOT.

- Ubiegły rok to nie tylko nowe samoloty i połączenia. Na pokładach narodowego przewoźnika pojawiły się kolejne polskie akcenty – metalowe sztućce od firmy Gerlach, dostępne w klasie LOT Economy na rejsach rozkładowych średniego i dalekiego zasięgu, nowe elementy umundurowania czerpiące inspirację ze sztuki młodopolskich artystów czy kosmetyczki zawierające wyroby polskich producentów. PLL LOT sfinalizowały również dwie duże inwestycje – budowę salonu biznesowego w Chicago oraz rozbudowę i remont LOT Business Lounge Polonez na lotnisku w Warszawie - zaznaczył Michał Fijoł.