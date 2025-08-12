Radny PiS Paweł Pecura przez swoją firmę eDotacje przygotowywał wnioski o dotacje z KPO na zakup jachtów

Polityk otwarcie przyznaje, że sugerował klientom inwestycje w łodzie jako sposób na dodatkowy biznes

Ojciec radnego otrzymał za pośrednictwem firmy syna pieniądze na dwie jednostki pływające

Resort funduszy zapowiedział kontrolę wszystkich dotacji z programu HoReCa wartego 1,2 mld zł

Radny PiS aktywnie promował dotacje KPO na jachty

Paweł Pecura, prezes spółki eDotacje i radny Prawa i Sprawiedliwości z Ostrowi Mazowieckiej, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z dotacjami z Krajowego Planu Odbudowy. Jego firma specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, a jednym z najpopularniejszych produktów okazały się wnioski o dotacje na jachty.

Polityk w rozmowie z mediami nie ukrywa, że aktywnie zachęcał przedsiębiorców do inwestycji w jednostki pływające.

Były przypadki, kiedy niezdecydowany przedsiębiorca zgłaszał się do nas, a my sugerowaliśmy właśnie jachty

- przyznaje otwarcie Pecura.

Program HoReCa z KPO budzi kontrowersje

Dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarskiej i gastronomicznej miały wzmocnić sektor przed kolejnymi kryzysami podobnymi do pandemii COVID-19. Z puli 250 miliardów złotych z KPO na program HoReCa przeznaczono 1,2 miliarda złotych, które miały pomóc restauratorom i hotelarze w przygotowaniu się na ewentualne lockdowny.

Jednak sposób wykorzystania środków budzi coraz większe kontrowersje. Przedsiębiorcy otrzymywali dotacje na zakup jachtów, które następnie wykorzystywali do prowadzenia biznesu czarterowego - wypożyczania łodzi turystom.

"Żarówka się zaświeciła" - tak powstał pomysł na jachty z dotacji

Radny PiS Paweł Pecura szczegółowo opisuje mechanizm powstawania wniosków o dotacje KPO na jachty.

Jeden z naszych klientów spojrzał na listy kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i zobaczył, że można sfinansować łódź i po prostu żarówka się zaświeciła

- tłumaczy polityk.

Przedsiębiorca, będący miłośnikiem żeglarstwa, postanowił wykorzystać możliwości programu i wejść w nowy obszar biznesowy. Obecnie sam prowadzi czarter jachtów na Mazurach jako dodatkowe źródło przychodu, finansowane z publicznych pieniędzy.

Ojciec radnego także skorzystał z dotacji na łodzie

Szczególną uwagę mediów przyciągnął fakt, że z usług firmy eDotacje skorzystał również ojciec Pawła Pecury. Dzięki pomocy syna w przygotowaniu wniosków otrzymał dotacje z KPO na zakup dwóch jednostek pływających. Ten przypadek pokazuje, jak bliska była współpraca między firmą radnego a beneficjentami programu.

Pecura podkreśla, że jego firma działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

My naszą ofertę budujemy i kierujemy na podstawie tego, co zaproponują instytucje publiczne. Działamy w przestrzeni, którą tworzy państwo polskie

- argumentuje radny PiS.

Kaczyński krytykuje dotacje KPO, resort zapowiada kontrole

Afera z dotacjami KPO na jachty wywołała krytykę nawet w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński określił sprawę jako "gigantyczny skandal" zamiast oczekiwanego "ekonomicznego impulsu". Polityk podkreślił, że pieniądze dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele.

W odpowiedzi na rosnące kontrowersje resort funduszy zadeklarował przeprowadzenie weryfikacji wszystkich przyznanych środków z KPO dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. Wstępne wyniki kontroli mają być znane pod koniec września 2024 roku.

Skala programu HoReCa w liczbach

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało szczegółowe dane dotyczące programu wsparcia branży HoReCa:

3005 umów zawarto w ramach programu

1,2 miliarda złotych przeznaczono na wsparcie

110 milionów złotych już wypłacono beneficjentom

5 operatorów realizuje program w różnych regionach Polski

Program realizują: Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Szczecina, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z Warszawy, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej oraz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Czy kontrole dotacji KPO wykryją nieprawidłowości?

Zapowiedziane przez resort kontrole mają sprawdzić, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. "Z pełną determinacją sprawdzimy, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna" - podkreślono w komunikacie ministerstwa.

Wyniki kontroli będą miały wpływ na rozliczenie wskaźników przed Komisją Europejską. Polska w grudniu ma przedstawić w KE rozliczenie oparte na zweryfikowanych, prawidłowych projektach realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

