Afera z KPO w rękach europejskiej prokuratury! Skandal zatacza coraz większe kręgi

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-11 15:13

Prokuratura Europejska przejmuje śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Prokurator Generalny Waldemar Żurek potwierdził, że postępowanie zostanie przekazane już w poniedziałek do niezależnych prokuratorów europejskich, którzy zbadają skandaliczne wydawanie środków unijnych na firmowe jachty, sauny i wirtualne strzelnice.

i

Autor: shutterstock
  • Prokuratura Europejska przejmuje śledztwo w sprawie dotacji z KPO dla branży HoReCa
  • Środki unijne były wydawane na luksusowe przedmioty jak jachty, sauny i solaria
  • Premier Tusk zapowiada decyzje personalne po wyjaśnieniach minister Pełczyńskiej-Nałęcz
  • Zawarto 3005 umów na 1,2 mld zł, wypłacono dotychczas 110 mln zł
Prokuratura Europejska przejmuje sprawę dotacji z KPO

Prokurator Generalny Waldemar Żurek oficjalnie potwierdził przekazanie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Krajowym Planie Odbudowy do Prokuratury Europejskiej. Postępowanie ws. dotacji z KPO zostanie prowadzone przez niezależnych prokuratorów, wybieranych na siedmioletnią kadencję przez instytucje unijne.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła w piątek postępowanie sprawdzające po doniesieniach medialnych o skandalicznych wydatkach środków europejskich. Dotacje z KPO dla branży HoReCa miały trafiać na zakup przedmiotów luksusowych, w tym firmowych jachtów, saun, solariów, wymiany mebli czy zakupu wirtualnych strzelnicy.

Skandal KPO: miliardy na luksusowe wydatki

Afera z dotacjami KPO obejmuje sektor hotelarsko-gastronomiczny, który otrzymał wsparcie w ramach programu odbudowy gospodarczej po pandemii. Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w ramach wsparcia MŚP z branży HoReCa zawarto aż 3005 umów o łącznej wartości 1,2 miliarda złotych.

Dotychczas wypłacono 110 milionów złotych, ale kontrole ujawniły rażące nieprawidłowości w KPO. Przedsiębiorcy wykorzystywali środki europejskie na zakupy niemające związku z odbudową działalności po lockdownach, co budzi uzasadnione oburzenie opinii publicznej.

Tusk zapowiada konsekwencje personalne

Premier Donald Tusk zapowiedział radykalne działania w związku ze skandalem dotacji KPO. We wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma złożyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące procedur przyznawania środków.

Szef rządu nie wykluczył decyzji personalnych w ministerstwie odpowiedzialnym za dystrybucję środków europejskich. Tusk podkreślił, że każdy przypadek dotacji zostanie zbadany, a tam gdzie nadużycie jest oczywiste, umowy zostaną unieważnione.

Prokuratura Europejska gwarantem niezależności

Minister Żurek podkreślił kluczową rolę Prokuratury Europejskiej w śledztwie KPO. Instytucja ta zapewnia pełną niezależność od wpływów politycznych, co ma fundamentalne znaczenie dla obiektywnego zbadania afery. Prokurator Generalny rozmawiał już z szefową polskiej części Prokuratury Europejskiej, ustalając szczegóły przekazania sprawy.

Postępowanie Prokuratury Europejskiej będzie obejmować sprawdzenie, kiedy uchwalono regulaminy dotyczące wykorzystania środków z KPO, czy obecny rząd je zmieniał i kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzone zmiany.

Dziedzictwo PiS czy błędy obecnego rządu?

Premier Tusk wskazał, że program dla branży HoReCa został odziedziczony po rządzie Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak dwuletnie opóźnienie w wydawaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Konieczność przyspieszenia procedur mogła prowadzić do mniej starannego sprawdzania wniosków.

Minister Pełczyńska-Nałęcz w serwisie X zapowiedziała rozliczenie przyznanych pieniędzy z KPO. W przypadku stwierdzenia naruszeń beneficjenci zostaną wezwani do zwrotu środków. Minister wyjaśniła także, że próg spadku obrotów obniżono z 30 do 20 procent w drugim etapie naboru, aby osiągnąć wymagany wskaźnik liczby projektów.

Skandal z dotacjami KPO pokazuje systemowe problemy w kontroli wydatkowania środków europejskich i może wpłynąć na przyszłe transze finansowania z Brukseli.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
KPO