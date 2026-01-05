Wyjaśnienie zasad dziedziczenia środków z OFE i subkonta ZUS po zmarłym.

Krok po kroku instrukcja, jak odzyskać pieniądze, w tym wymagane dokumenty i procedury.

Omówienie wypłaty gwarantowanej po emerycie i warunków jej uzyskania.

Informacje o kwestiach podatkowych związanych z wypłatą środków.

Czy można odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

Jak pisze portal Forsa.pl, nie każda rodzina zmarłego automatycznie otrzymuje środki zgromadzone w OFE i ZUS. Zależy to od tego, czy zmarły był już na emeryturze, czy nie. W przypadku, gdy członek rodziny nie pobierał emerytury, środki z subkonta ZUS mogą być dziedziczone. Jeśli jednak zmarł w trakcie pobierania emerytury, możliwa jest wypłata gwarantowana (ale nie w każdym przypadku).

W przypadku środków na subkoncie, wysoka szansa na dziedziczenie jest, gdy osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku legalnie pracowała, oraz członkowie OFE.

Z kolei wypłata gwarantowana dotyczy sytuacji, w którym część środków z OFE została już wykorzystana przez zmarłego w trakcie emerytury. Dziedziczenie jest możliwe w wypadku, gdy śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od przyznania emerytury i dotyczy tylko emerytury liczonych na nowych zasadach.

Kwota gwarantowana to różnica między środkami na subkoncie w dniu przejścia na emeryturę, a sumą, którą wypłaciło ZUS w comiesięcznych świadczeniach. Jak podaje Forsal.pl, średnie wypłaty gwarantowane wynoszą zwykle kilkanaście tysięcy złotych.

Jak odzyskać pieniądze z OFE i ZUS po zmarłym?

Aby odzyskać zarówno środki z subkonta, lub wypłatę gwarantowaną, spadkobiercy muszą złożyć wniosek - ZUS nie szuka sam spadkobierców.

Aby to zrobić należy ustalić dokumentację zmarłego (aby się upewnić, czy posiadał środki w OFE), oraz przygotować: akt zgonu, dokument potwierdzający tytuł do dziedziczenia (dyspozycja zmarłego, postanowienie sądu lub akt notarialny), dokument tożsamości oraz, w przypadku małżonka, dokumenty potwierdzające wspólność majątkową.

Następnie musimy wypełnić i złożyć wniosek w ZUS. Zakład może wymagać okazania oryginałów orzeczeń sądowych, co oznacza osobistą wizytę w oddziale, lub przesłanie ich pocztą.

Po złożeniu oświadczenia ZUS zweryfikuje wniosek i obliczy ewentualną kwotę. Sprawa może potrwać kilka miesięcy ze względu na konieczność pozyskania danych z OFE.

Ponadto gdy zmarły był jednocześnie członkiem OFE i posiadał subkonto w ZUS, procedura podziału jest dwuetapowa i wymaga współpracy obu instytucji. W tym wypadku rodzina musi zgłosić się najpierw do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Warto podkreślić, że wypłaty z subkonta i wypłaty gwarantowane są objęte podatkiem dochodowym (PIT). ZUS potrąca podatek od razu i wypłaca kwotę netto (czyli już uszczuploną o należny podatek).

Kto może dostać "spadek" z OFE i subkonta ZUS?

W przypadku wspólności majątkowej w małżeństwie, małżonek zmarłego może otrzymać połowę środków na swoje subkonto w ZUS, lub rachunek w OFE. Druga połowa podlega dziedziczeniu.

Ponadto w przypadku OFE, ubezpieczeni mogli wskazać uposażonych - czyli osoby uprawnione do dyspozycji środkami na wypadek ich śmierci. Co istotne - można było wskazać także osoby z spoza rodziny. W przypadku braku wskazania uposażonych, zgromadzone środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz