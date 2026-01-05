30 tys. zł z ZUS po zmarłym. Jak odzyskać należne pieniądze?

KK
2026-01-05 13:42

Wydawałoby się, że po śmierci ubezpieczonego, rodzina nie może odzyskać jego środków z ZUS w ramach spadku. Jak się okazuje jest to możliwe, jeśli ubezpieczony gromadził oszczędności w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z widocznym logo na fasadzie oraz tablicą informacyjną przy wejściu z numerem 5. Przed budynkiem otwarta brama wjazdowa z szlabanami, a w tle widać zaparkowane samochody. Temat dziedziczenia środków z OFE i ZUS jest dostępny na Super Biznes.

i

Autor: Mateusz Golab Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z widocznym logo na fasadzie oraz tablicą informacyjną przy wejściu z numerem "5". Przed budynkiem otwarta brama wjazdowa z szlabanami, a w tle widać zaparkowane samochody. Temat dziedziczenia środków z OFE i ZUS jest dostępny na Super Biznes.
  • Wyjaśnienie zasad dziedziczenia środków z OFE i subkonta ZUS po zmarłym.
  • Krok po kroku instrukcja, jak odzyskać pieniądze, w tym wymagane dokumenty i procedury.
  • Omówienie wypłaty gwarantowanej po emerycie i warunków jej uzyskania.
  • Informacje o kwestiach podatkowych związanych z wypłatą środków.

Czy można odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 

Jak pisze portal Forsa.pl, nie każda rodzina zmarłego automatycznie otrzymuje środki zgromadzone w OFE i ZUS. Zależy to od tego, czy zmarły był już na emeryturze, czy nie. W przypadku, gdy członek rodziny nie pobierał emerytury, środki z subkonta ZUS mogą być dziedziczone. Jeśli jednak zmarł w trakcie pobierania emerytury, możliwa jest wypłata gwarantowana (ale nie w każdym przypadku).

W przypadku środków na subkoncie, wysoka szansa na dziedziczenie jest, gdy osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku legalnie pracowała, oraz członkowie OFE.

Z kolei wypłata gwarantowana dotyczy sytuacji, w którym część środków z OFE została już wykorzystana przez zmarłego w trakcie emerytury. Dziedziczenie jest możliwe w wypadku, gdy śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od przyznania emerytury i dotyczy tylko emerytury liczonych na nowych zasadach.

Kwota gwarantowana to różnica między środkami na subkoncie w dniu przejścia na emeryturę, a sumą, którą wypłaciło ZUS w comiesięcznych świadczeniach. Jak podaje Forsal.pl, średnie wypłaty gwarantowane wynoszą zwykle kilkanaście tysięcy złotych.

Jak odzyskać pieniądze z OFE i ZUS po zmarłym?

Aby odzyskać zarówno środki z subkonta, lub wypłatę gwarantowaną, spadkobiercy muszą złożyć wniosek - ZUS nie szuka sam spadkobierców. 

Aby to zrobić należy ustalić dokumentację zmarłego (aby się upewnić, czy posiadał środki w OFE), oraz przygotować: akt zgonu, dokument potwierdzający tytuł do dziedziczenia (dyspozycja zmarłego, postanowienie sądu lub akt notarialny), dokument tożsamości oraz, w przypadku małżonka, dokumenty potwierdzające wspólność majątkową.

Następnie musimy wypełnić i złożyć wniosek w ZUS. Zakład może wymagać okazania oryginałów orzeczeń sądowych, co oznacza osobistą wizytę w oddziale, lub przesłanie ich pocztą.

Po złożeniu oświadczenia ZUS zweryfikuje wniosek i obliczy ewentualną kwotę. Sprawa może potrwać kilka miesięcy ze względu na konieczność pozyskania danych z OFE.

Ponadto gdy zmarły był jednocześnie członkiem OFE i posiadał subkonto w ZUS, procedura podziału jest dwuetapowa i wymaga współpracy obu instytucji. W tym wypadku rodzina musi zgłosić się najpierw do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Warto podkreślić, że wypłaty z subkonta i wypłaty gwarantowane są objęte podatkiem dochodowym (PIT). ZUS potrąca podatek od razu i wypłaca kwotę netto (czyli już uszczuploną o należny podatek).

Kto może dostać "spadek" z OFE i subkonta ZUS?

W przypadku wspólności majątkowej w małżeństwie, małżonek zmarłego może otrzymać połowę środków na swoje subkonto w ZUS, lub rachunek w OFE. Druga połowa podlega dziedziczeniu.

Ponadto w przypadku OFE, ubezpieczeni mogli wskazać uposażonych - czyli osoby uprawnione do dyspozycji środkami na wypadek ich śmierci. Co istotne - można było wskazać także osoby z spoza rodziny. W przypadku braku wskazania uposażonych, zgromadzone środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Ile musisz zarabiać, żeby dostać 7 tys. zł emerytury? Tyle dostaną tylko zamożni
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury?
Pytanie 1 z 10
Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURY