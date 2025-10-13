Ile musisz zarabiać, żeby dostać 7 tys. zł emerytury? Tyle dostaną tylko zamożni

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-10-13 13:37

Ile musi zarabiać obecny 40-latek, żeby w przyszłości otrzymywać 7000 zł emerytury? Okazuje się, że kwota jest znacznie wyższa niż obecnie średnia krajowa! Co więcej, kobiety muszą zarabiać ponad jej dwukrotność, aby liczyć na takie świadczenie.

Uśmiechnięta kobieta w średnim wieku z siwymi włosami i w beżowym fartuchu układa produkty na półce w supermarkecie. Jej wizerunek symbolizuje wiek emerytalny i aktywność zawodową, idealnie ilustrując artykuł o wysokości emerytury. Więcej o tym na Super Biznes.

i

Uśmiechnięta kobieta w średnim wieku z siwymi włosami i w beżowym fartuchu układa produkty na półce w supermarkecie. Jej wizerunek symbolizuje wiek emerytalny i aktywność zawodową, idealnie ilustrując artykuł o wysokości emerytury. Więcej o tym na Super Biznes.
  • Nasza emerytura zależy od naszych zarobków, oraz wieku w jakim kończymy prace
  • Aby osiągnąć emeryturę w wysokości 7 tys. zł, osoby w wieku około 40 lat muszą zarabiać znacznie powyżej średniej krajowej.
  • ZUS bierze pod uwagę zwaloryzowany kapitał początkowy, składki emerytalne, środki na subkoncie oraz przewidywaną długość życia przy obliczaniu emerytury.
  • Kobiety, aby osiągnąć porównywalną emeryturę, muszą zarabiać więcej niż mężczyźni.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostawać 7 tys. zł emerytury?

Gdy przechodzimy na emeryturę, ZUS przelicza odprowadzone przez nas składki, a następnie dzieli je przez przewidywaną dla naszego wieku długość życia według GUS. To znaczy, że - co logiczne - im więcej zarabiamy, tym wyższa składka emerytalna i wyższa emerytura, oraz im dłużej pracujemy, tym również wyższe świadczenie (bo zgodnie z tabelami długości życia według GUS - zostało nam mniej miesięcy życia).

Co więc zrobić, żeby otrzymywać 7000 zł emerytury? Jak wylicza WP Finanse, do wyliczeń przyjęto hipotetycznego pracownika urodzonego w maju 1985 roku, czyli mającego obecnie 40 lat. Jeśli to kobieta, to na emeryturę będzie mogła przejść w 2045 roku, a mężczyzna w 2050 roku (wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat). Portal przyjął, że taka osoba zgromadziła 100 tys. zł składek.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakt.pl, wyliczył dla WP Finanse, że mężczyzna, który chce otrzymywać z ZUS-u emeryturę w wysokości 6980 tys. zł, musi obecnie zarabiać 14,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dla porównania, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w II kwartale 2025 roku wynosiło 8748,63 zł - czyli do 7 tys. zł emerytury trzeba zarabiać ok. 165 proc. średniej krajowej.

Kobiety muszą pracować więcej, żeby dostać taka samą emeryturę!

Powyższe wyliczenia dotyczyły mężczyzn, w przypadku kobiet, aby otrzymywać 6520 zł emerytury, jej zarobki musiałyby wynosić 22 tys. zł brutto miesięcznie! Jak wskazuje WP Finanse, to aż 250 proc. średniej krajowej! 

Z czego wynika różnica? Pierwszym czynnikiem jest fakt, że kobiety mają niższy wiek emerytalny, więc im wcześniej przejdą na emeryturę, tym ich świadczenie będzie niższe. Druga kwestia to średnia długość życia - kobiety statystycznie żyją dłużej, więc ich składki są dzielone przez wyższą liczbę nie tylko z powodu wcześniejszej emerytury, ale także ze względu na więcej przeżytych - statystycznie - miesięcy.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

ZUS zaniżał emerytury. Teraz musi wypłacać Polakom odsetki. Komu się należą?
Gąsowski wprost o bardzo niskiej emeryturze. "Zasłużyłem na to"
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURA