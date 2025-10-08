ZUS wypłacił w 2024 roku ponad 2,5 mln zł odsetek za opóźnione i zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe dla 12 386 świadczeniobiorców

za opóźnione i zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe dla 12 386 świadczeniobiorców W ponad 10 tysiącach przypadków chodziło o decyzje wydane po ustawowym 30-dniowym terminie , a w prawie 2 tysiącach o błędnie naliczone kwoty

, a w prawie 2 tysiącach o błędnie naliczone kwoty Seniorzy mogą wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach

na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach Wyrównanie za zaniżoną emeryturę przysługuje maksymalnie za trzy lata wstecz, nawet jeśli błąd trwał dłużej

ZUS przekroczył terminy wypłat emerytur i rent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek wydania decyzji w sprawie emerytury, renty czy innych świadczeń w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jak wynika z alarmujących danych, do których dotarł "Fakt", w 2024 roku ZUS nie wyrobił się w terminie w tysiącach przypadków.

W sumie Zakład wypłacił odsetki 12 386 świadczeniobiorcom na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych z tytułu świadczeń długoterminowych, czyli głównie emerytur i rent. Do tego dochodzą jeszcze odsetki za świadczenia krótkoterminowe - zasiłki chorobowe, macierzyńskie i pogrzebowe - na kwotę blisko 454 tysięcy złotych.

Dlaczego ZUS płaci odsetki emerytom i rencistom

Opóźnione wypłaty to nie jedyny problem. W 10 416 przypadkach odsetki wynikały z wydania decyzji i wypłaty świadczenia po terminie ustawowym. Natomiast w 1970 sprawach przyczyny leżały po stronie ZUS - najczęściej chodziło o błędnie naliczone, zaniżone emerytury lub renty.

Jak tłumaczy sam zakład, opóźnienia mogą wynikać z "spiętrzenia zadań do realizacji" lub zbyt późnego podjęcia obsługi wniosku. Z kolei błędy w ustalaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych mogą być efektem omyłkowego wprowadzenia do systemu informatycznego okresu zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia lub niewłaściwego zastosowania przepisów.

Zaniżone emerytury - jak sprawdzić i dochodzić swoich praw

ZUS podkreśla, że na tle wszystkich wydanych w 2024 roku decyzji - które objęły ponad 3,2 miliona spraw - przypadki wymagające wypłaty odsetek stanowią zaledwie 0,38 procent. To jednak słaba pociecha dla osób, które przez pomyłkę otrzymywały przez lata zbyt niskie świadczenia.

Seniorzy, którzy mają podejrzenie, że ich emerytura została źle naliczona, mogą wystąpić do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Podstawą prawną jest artykuł 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyrównanie emerytury tylko za trzy lata wstecz

Jeśli okaże się, że ZUS rzeczywiście popełnił błąd i przez lata wypłacał zaniżoną emeryturę, zakład jest zobowiązany do wypłaty wyrównania. Jest jednak jeden istotny haczyk - wyrównanie przysługuje maksymalnie za ostatnie trzy lata.

Oznacza to, że nawet jeśli senior otrzymywał zbyt niskie świadczenie przez 10 czy 15 lat, nie może liczyć na pełne finansowe zrekompensowanie tego błędu przez państwo. Wyrównanie obejmie tylko ostatnie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o przeliczenie.

Eksperci zalecają, by emeryci i renciści regularnie sprawdzali prawidłowość naliczenia swoich świadczeń, zwłaszcza jeśli mieli skomplikowaną historię zatrudnienia, pracowali w kilku miejscach lub wykonywali pracę w szczególnych warunkach. Warto też zwrócić uwagę na wszelkie zmiany w wysokości świadczenia, które nie wynikają z waloryzacji.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.