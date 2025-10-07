• Studenci pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu studiów do końca października, aby nie stracić świadczenia.

• Brak wymaganego dokumentu grozi wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej, a nawet koniecznością zwrotu już otrzymanych pieniędzy, wraz z odsetkami.

• Renta rodzinna przysługuje studentom do 25. roku życia, pod warunkiem ciągłej nauki i regularnego dokumentowania tego faktu w ZUS.

ZUS wyznaczył ostateczny termin dla studentów

Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, które we wrześniu rozpoczęły studia, muszą dostarczyć do ZUS potwierdzenie kontynuowania nauki. Instytucja przypomina, że warunkowo wypłaca świadczenie w październiku, ale aby utrzymać prawo do dalszych wypłat, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pisma z uczelni do końca października.

Brak dokumentu to wstrzymanie renty rodzinnej

Jeśli wymagane zaświadczenie nie zostanie dostarczone na czas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrzyma wypłatę świadczeń. W najgorszym przypadku, osoby, które otrzymały już pieniądze w październiku, będą zmuszone je oddać. Dla studentów oznacza to, że nawet jeśli rzeczywiście rozpoczęli naukę, ale nie dostarczyli dokumentu, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Zwrot pieniędzy wraz z odsetkami

ZUS podkreśla, że obowiązkiem beneficjentów renty rodzinnej jest niezwłoczne informowanie o zakończeniu nauki. Brak takiej informacji grozi nie tylko cofnięciem świadczenia, lecz także koniecznością oddania nadpłaconych kwot razem z odsetkami.

Do kiedy przysługuje renta rodzinna?

Świadczenie wypłacane jest do ukończenia 16. roku życia, a jeśli dziecko się uczy – do 25. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje, w których beneficjent stał się całkowicie niezdolny do pracy jeszcze przed 16. rokiem życia lub w trakcie kontynuowania nauki przed ukończeniem 25 lat. Oznacza to, że kluczowym warunkiem utrzymania prawa do renty jest ciągłość edukacji i dokumentowanie tego faktu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS apeluje do studentów o dochowanie terminu 31 października i przypomina, że systematyczne informowanie o swojej sytuacji edukacyjnej to podstawa utrzymania prawa do świadczenia.

