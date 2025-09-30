Zmiany w październikowych emeryturach! Seniorzy dostaną podwójne pieniądze

Zmiana w terminach wypłat emerytur w październiku 2025

Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W październiku 2025 roku dwa z nich wypadają w dni wolne od pracy lub tuż przed nimi:

1 października – środa,

5 października – niedziela,

6 października – poniedziałek,

10 października – piątek,

15 października – środa,

20 października – poniedziałek,

25 października – sobota.

Emeryci i renciści, których termin wypłaty świadczeń przypada w dniu wolnym od pracy, otrzymają wypłatę w poprzedzającym go dniu roboczym. W październiku 2025 roku wcześniejszych przelewów mogą więc spodziewać się seniorzy, którzy swoje świadczenia dostają 5. i 25. dnia miesiąca. ZUS przeleje pieniądze:

do uprawnionych do wypłaty 5. dnia miesiąca (niedziela) – w piątek 3 października,

do uprawnionych do wypłaty 25. dnia miesiąca (sobota) – w piątek 24 października.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Każdy senior ma podany termin wypłaty emerytury w decyzji o jej przyznaniu. Zmiana możliwa jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo. Osoba zainteresowana zmianą terminu wypłaty musi do ZUS napisać wniosek w tej sprawie. We wniosku należy podać swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer świadczenia lub PESEL oraz dokładnie przedstawić powód zmiany. Wniosek można złożyć osobiście w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania lub przesłać pocztą.

Kto dostanie podwójną emeryturę w październiku 2025?

W październiku 2025 roku jedna grupa seniorów dostanie aż dwie emerytury. Chodzi o osoby otrzymujące swoje świadczenia 1. dnia miesiąca. Emeryci, którzy powinni dostać przelew z ZUS 1 listopada, dostaną pieniądze jeszcze w październiku. Przyczyną tej zmiany jest dzień wolny od pracy przypadający 1 listopada 2025 roku (Dzień Wszystkich Świętych – sobota). Świadczenia, które powinny być wypłacone tego dnia, wpłyną na konta emerytów maksymalnie 31 października 2025 roku.

