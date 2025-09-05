Termin na złożenie wniosku o rentę rodzinną upływa 30 września - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat

- dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat Zaświadczenie ze szkoły jest obowiązkowe - bez tego dokumentu ZUS wstrzyma wypłaty świadczenia

- bez tego dokumentu ZUS wstrzyma wypłaty świadczenia Studenci pierwszego roku mają dodatkowy czas - mogą uzupełnić dokumentację do końca października

- mogą uzupełnić dokumentację do końca października Wysokość renty rodzinnej zaczyna się od 1878,91 zł - minimalna kwota równa najniższej emeryturze w 2025 roku

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu - kto ma prawo do świadczenia?

Renta rodzinna stanowi kluczowe wsparcie finansowe dla dzieci, które straciły rodzica. Świadczenie to przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, jednak w przypadku kontynuowania nauki okres ten wydłuża się znacząco.

Uczniowie i studenci mogą pobierać rentę rodzinną z ZUS nawet do 25. roku życia, pod warunkiem że kontynuują naukę w systemie stacjonarnym. Co więcej, studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, zachowują prawo do świadczenia aż do zakończenia edukacji.

Szczególną grupę stanowią dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku wypłaty z ZUS są realizowane bez ograniczeń czasowych i bez konieczności potwierdzania statusu ucznia.

Zaświadczenie o nauce - kluczowy dokument dla kontynuacji wypłat

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki to podstawowy dokument wymagany przez ZUS do dalszej wypłaty renty rodzinnej. Jak podkreśla Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim: "Renta rodzinna to ważne wsparcie, ale jej kontynuacja zależy od terminowego złożenia wniosku i zaświadczenia o nauce".

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat, muszą dostarczyć do ZUS:

Wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę

Oba dokumenty należy złożyć do końca września, aby zachować ciągłość wypłat świadczenia.

Studenci pierwszego roku - specjalne terminy i procedury

Studenci pierwszego roku znajdują się w szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o wniosek o rentę rodzinną. Maturzyści przyjęci na studia muszą przestrzegać dwuetapowej procedury:

Do końca września:

Złożenie wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia

Dołączenie zaświadczenia z uczelni potwierdzającego przyjęcie na studia

Do końca października:

Uzupełnienie dokumentacji o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów

Pozostali studenci, którzy już kontynuują naukę na wyższych latach, mogą złożyć wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października.

Kiedy zaświadczenie nie jest wymagane co roku?

Nie wszyscy uczniowie i studenci muszą co roku dostarczać nowe zaświadczenie o nauce do ZUS. Instytucje edukacyjne często wystawiają dokumenty ważne przez cały okres trwania nauki.

Zaświadczenie wieloletnie może obejmować:

Cały cykl studiów (np. 5-letnie studia magisterskie)

Okres nauki w szkole ponadpodstawowej

Inne formy edukacji o określonym czasie trwania

ZUS wypłaca rentę rodzinną przez cały okres wskazany w zaświadczeniu, zachowując jednak prawo do weryfikacji faktycznego kontynuowania nauki przez beneficjenta.

Wysokość renty rodzinnej - ile można otrzymać w 2025 roku?

Wysokość renty rodzinnej może wynosić nawet 95 proc. świadczenia, które pobierał zmarły rodzic. Ostateczna kwota zależy jednak od liczby osób uprawnionych do jej pobierania.

ZUS ustala rentę rodzinną na podstawie najkorzystniejszej wysokości świadczenia, jaką mógł pobierać zmarły. Minimalna renta rodzinna jest równa kwocie najniższej emerytury, co oznacza, że w 2025 roku wynosi co najmniej 1878,91 zł brutto.

Konsekwencje braku terminowego złożenia dokumentów

Uczniowie i studenci, którzy przerwali naukę, mają obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS o tym fakcie. Brak terminowego złożenia wniosku lub świadome ukrywanie przerwania nauki może skutkować:

Wstrzymaniem wypłat renty rodzinnej

Żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Naliczeniem odsetek od kwot do zwrotu

ZUS regularnie kontroluje prawidłowość pobierania świadczeń i może w każdym momencie zażądać potwierdzenia kontynuowania nauki przez beneficjenta renty rodzinnej.

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną?

Wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej można złożyć na kilka sposobów:

Osobiście w placówce ZUS

Przez internet za pośrednictwem platformy ZUS

Pocztą na adres właściwej jednostki ZUS

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o nauce wydane przez szkołę lub uczelnię. Dokument musi zawierać informacje o okresie nauki i statusie ucznia lub studenta.

Pamiętajmy, że terminowe złożenie dokumentów to gwarancja ciągłości wypłat z ZUS i uniknięcia problemów z odzyskiwaniem świadczenia w przypadku opóźnień.