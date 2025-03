Spis treści

Renta po zmarłym – komu przysługuje wsparcie?

Po śmierci osoby bliskiej, członkowie rodziny mogą ubiegać się o rentę rodzinną w ZUS. Renta rodzinna przysługuje rodzinie, jeśli w chwili śmierci zmarły był ubezpieczony lub miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli osoba ta pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, renta rodzinna będzie przysługiwać także, gdy członek rodziny zmarł po upływie 18 miesięcy od ustania okresów uprawniających do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna dla dzieci

Rentę po zmarłym rodzicu mogą otrzymać jego własne dzieci, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat, jeśli nadal się uczą.

Świadczenie bez względu na wiek otrzymają dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. r.ż. lub 25. r.ż., gdy dziecko cały czas się uczy. W przypadku gdy dziecko w trakcie ostatniego roku nauki kończy 25 lat, prawo do pobierania świadczenia przedłuża się do zakończenia tego roku.

W przypadku gdy zmarły przed śmiercią przyjął na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo lub inne dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności, one również mają prawo do otrzymania renty.

Renta rodzinna dla wdowy/wdowca

Kolejną grupą uprawnioną do renty po zmarłym jest wdowa lub wdowiec. Niezależnie od płci, prawo do renty nabywane jest na dokładnie takich samych zasadach.

Prawo do renty po zmarłym przysługuje osobie, jeśli w chwili śmierci małżonka/ki:

* ukończyła 50 lat,

* była niezdolna do pracy,

* nie ukończyła 50 lat, ale wychowuje co najmniej jedno z dzieci, które jest uprawnione do renty rodzinnej i nie ukończyło 16 lat lub 18 lat (w przypadku kontynuowania nauki),

* nie ukończyła 50 lat, ale sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy.

W przypadku gdy wdowa nie spełnia żadnego z tych warunków, a przy tym nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania, zyskuje ona prawo do okresowej renty rodzinnej. Wypłacana jest ona przez jeden rok od dnia śmierci męża.

O rentę po zmarłym może starać się także były małżonek lub małżonka. Rozwiedziony partner, który nie pozostawał we wspólności małżeńskiej ze zmarłym, ma prawo do wsparcia finansowego, jeśli: spełni warunki wymagane od wdowy i w chwili śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony.

Renta rodzinna dla rodziców

Rodzice zyskują prawo do renty po zmarłym dziecku poprzez spełnienie takich samych warunków jak wdowa/wdowiec. Uprawnieni będą również, jeśli zmarły syn lub córka w znaczący sposób przyczyniali się do utrzymania rodzica.

Ile wynosi renta po zmarłym?

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymywania. W przypadku, gdy uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, renta jest dzielona w równych częściach między uprawnionych.

Renta po zmarłym wynosi:

* dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu,

* dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu,

* dla trzech osób uprawnionych - 95 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu.

Ważne!

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Od 1 marca 2025 roku kwota ta wynosi 1878,91 zł brutto.

