Komu przysługuje renta rodzinna?

Do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, Natomiast jeśli dzieci te się uczą – do ukończenia 25 lat, przy czym jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ZUS przedłuża do zakończenia tego roku studiów. Studenci świadczenie dostają co miesiąc, do końca roku akademickiego, czyli do września.

Ważny termin

Tylko do 31 października jest czas na złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez studentów, którzy pobierają rentę rodzinną. Jeśli student nie dotrzyma terminu, musi liczyć się z wstrzymaniem wypłaty renty. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę

ZUS przypomina również, że ważne jest, aby student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Wtedy nienależne świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami.

Kiedy nie trzeba składać wniosku w ZUS o przedłużenie renty rodzinnej?

Nie trzeba corocznie przedstawiać informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). W tym przypadku ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

