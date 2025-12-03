Nowe 800 plus od Nawrockiego. Prezydent ma już podpisaną ustawę

Prezydent podpisał projekt "Tani prąd -33%": Inicjatywa zakłada reformę rynku energii i obniżenie rachunków.

Projekt opiera się na czterech filarach: Likwidacja opłat, obniżenie kosztów certyfikatów, dystrybucji i VAT.

Ustawa trafiła do Sejmu, planowane wejście w życie zmian to 1 stycznia 2026 roku, ale ustawa musiałaby najpierw trafić pod głosowanie w Sejmie

Nowe 800 plus od Karola Nawrockiego

Inicjatywa prezydenta o nazwie "Tani prąd -33%" nie przewiduje jednorazowej pomocy ani tzw. tarczy antyinflacyjnej. Chodzi o systemową reformę rynku energii, która ma uprościć i obniżyć ceny prądu. Celem jest obniżenie rachunków o prąd, tak aby przeciętna polska rodzina mogła zaoszczędzić około 800 zł rocznie.

Projekt opiera się na czterech głównych filarach. Pierwszy z nich to likwidacja dodatkowych opłat, takich jak opłaty za odnawialne źródła energii, opłata mocowa, opłata kogeneracyjna czy opłata przejściowa. Drugi filar zakłada ograniczenie kosztów certyfikatów energetycznych, które dotychczas obciążały konsumentów. Trzeci element to obniżenie opłat dystrybucyjnych oraz zmiana zasad bilansowania systemu energetycznego, co ma wpłynąć na koszty przesyłu i dystrybucji energii. Czwarty filar przewiduje przywrócenie preferencyjnej stawki VAT na energię elektryczną, co bezpośrednio zmniejszyłoby rachunki odbiorców.

Jak podkreślają autorzy projektu, Polska należy do krajów Unii Europejskiej z jednymi z najwyższych cen prądu. W dobie rosnących kosztów życia, inflacji i drożejących nośników energii, obciążenia związane z rachunkami za prąd stanowią istotny problem dla gospodarstw domowych, zwłaszcza rodzin z dziećmi i seniorów. Projekt „Tani prąd -33%” ma w założeniu poprawić przewidywalność wydatków i odciążyć domowe budżety, jednocześnie nie rezygnując z inwestycji w transformację energetyczną.

Kiedy 800 plus na prąd od Nawrockiego wejdzie w życie?

Po podpisaniu przez Prezydenta projektu 7 listopada, 12 listopada ustawa została skierowana do Sejmu. Projekt pozostaje wśród prezydenckich inicjatyw oczekujących na pierwsze czytanie i dalsze prace parlamentarne. Projekt zakłada, że zmiany weszłyby w życie już od 1 stycznia 2026 roku, więc rząd ma mało czasu na jego ewentualne uchwalenie.

Biorąc pod uwagę napięcia między prezydentem, a rządem - trudno stwierdzić, czy projekt trafi do "sejmowej zamrażarki", będzie procedowany i czy będzie zaktualizowany.

Ponadto projekt „Tani prąd -33%” jest odpowiedzią na kończący się mechanizm mrożenia cen prądu na poziomie 500 zł MW/h 31 grudnia 2025 roku. Tymczasem rząd, w związku z odmrożeniem cen prądu wprowadził bon energetyczny, czyli jednorazową forma wsparcia dla gospodarstw domowych, mająca pomóc w pokryciu kosztów energii w bieżącym roku. Bon ten jest przyznawany niezależnie od dochodu, a jego celem jest szybkie złagodzenie skutków rosnących cen prądu.

Bon energetyczny jest jednak rozwiązaniem kierowanym do najuboższych obywateli i płacących najwyższe rachunki za prąd, rozwiązanie Karola Nawrockiego dotyczyłoby wszystkich odbiorców energii.

