Lidl Polska zainwestuje ponad 240 mln zł w podwyżki wynagrodzeń i nowe miejsca pracy w 2026 roku, potwierdzając swoją pozycję lidera wśród pracodawców.

Od stycznia 2026 r. pracownicy sklepów i centrów dystrybucji mogą liczyć na podwyżki, z nowymi stawkami wynagrodzeń sięgającymi nawet 7700 zł brutto.

Firma oferuje bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenia, pakiet sportowy i wsparcie psychologa.

Z okazji świąt Lidl Polska przeznaczył blisko 5,8 mln zł na upominki dla pracowników i ponad 22 tysiące paczek dla ich dzieci, a także kupony rabatowe na zakupy.

Lidl Polska: Inwestycja w pracowników i świąteczne upominki za miliony złotych

Lidl Polska od lat wyróżnia się na tle konkurencji, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i konkurencyjne wynagrodzenia. Sieć nieustannie dąży do umocnienia swojej pozycji lidera wśród pracodawców, inwestując w rozwój i satysfakcję swoich pracowników. Kolejnym krokiem w tym kierunku są zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń, planowane na styczeń 2026 roku, oraz świąteczne upominki o łącznej wartości blisko 5,8 mln zł.

Plany na przyszłość: Podwyżki i nowe miejsca pracy

Lidl Polska jest jednym z największych pracodawców w branży handlowej w Polsce i zamierza kontynuować swój rozwój, tworząc nowe miejsca pracy w sklepach, centrach dystrybucji oraz centrali firmy.

Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska, cytowany przez gazeta.pl, podkreśla zaangażowanie firmy w zapewnienie stabilnego zatrudnienia i atrakcyjnych warunków pracy: – W Lidl Polska nieustannie podejmujemy działania, aby umacniać naszą pozycję lidera wśród pracodawców na rynku. Osobom zatrudnionym w naszej firmie zapewniamy stabilność, bardzo atrakcyjne warunki pracy oraz wysokie zarobki – jedne z najwyższych w handlu. Doceniamy codzienną pracę i zaangażowanie naszego całego zespołu, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego właśnie od stycznia 2026 roku wynagrodzenia pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji ponownie wzrosną. Dodatkowo, w związku z rozwojem naszej sieci, planujemy dalszy wzrost zatrudnienia. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk w 2026 roku przeznaczymy łącznie ponad 240 mln zł. Traktujemy to jako inwestycję w doświadczenie zakupowe konsumentów oraz naszą efektywność operacyjną.

Inwestycja w kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sieci i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.

Nowe stawki wynagrodzeń od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku pracownicy sklepów Lidl Polska mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Nowe stawki będą się kształtować w przedziale od 5 600 zł brutto do 6 750 zł brutto, w zależności od stanowiska i doświadczenia. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Pracownicy centrów dystrybucji również otrzymają podwyżki. Ich wynagrodzenia wzrosną do poziomu od 6 000 zł brutto do 7 700 zł brutto.

Menedżerowie sklepów mogą liczyć na zarobki w wysokości od 8 500 zł brutto. Dodatkowo, wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy.

Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych

Lidl Polska oferuje swoim pracownikom nie tylko konkurencyjne wynagrodzenia, ale również bogaty pakiet benefitów pozapłacowych. Każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, może liczyć na równe traktowanie, wsparcie i możliwość rozwoju.

Anna Dębicka-Rasiak, Członkini Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska, cytowana przez gazeta.pl, podkreśla znaczenie benefitów pozapłacowych dla komfortu i satysfakcji pracowników: – Dążymy do zapewnienia pracowniczkom i pracownikom Lidl Polska komfortowego środowiska pracy. Oferujemy nie tylko jedne z najwyższych wynagrodzeń w branży handlowej, ale też gwarantujemy równość płac na równorzędnych stanowiskach, niezależnie od czynników takich jak płeć czy wiek. Znaczący jest też nasz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych dostępnych zarówno dla osób zatrudnionych w Lidl Polska, jak i członków ich rodzin. Ponadto, jak co roku w grudniu, który jest szczególnie pracowitym miesiącem dla branży handlowej, m.in. nasi pracownicy i współpracownicy, a także zaproszone przez nich osoby, w ramach akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus otrzymali kupony rabatowe na zakupy w sklepach naszej sieci – w tym roku o łącznej wartości do 1200 zł. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy także upominki dla naszych pracowników oraz paczki dla ich dzieci o łącznej wartości blisko 5,8 mln zł.

Wśród benefitów oferowanych przez Lidl Polska znajdują się:

Prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenie grupowe i turystyczne

Pakiet sportowy

Szkolenia

Wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty

Bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego

Imprezy sportowe dla pracowników

Roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.

Świąteczne prezenty dla pracowników i ich rodzin

W okresie przedświątecznym Lidl Polska przygotował dla swoich pracowników specjalne upominki. W ramach akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, pracownicy otrzymali kupony rabatowe o łącznej wartości 1200 zł na zakupy w sklepach sieci. Promocja ta skierowana jest nie tylko do pracowników, ale również do współpracowników i osób zatrudnionych przez kontrahentów.

Dodatkowo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Lidl Polska przygotował upominki dla pracowników o łącznej wartości 1 mln zł oraz ponad 22 tysiące paczek dla dzieci pracowników do 13. roku życia, o łącznej wartości blisko 4,8 mln zł. Pakiety są zróżnicowane w zależności od wieku dzieci.

Inwestycje w pracowników, atrakcyjne wynagrodzenia i bogaty pakiet benefitów pozapłacowych to elementy, które wyróżniają Lidl Polska na rynku pracy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego i zaangażowanego pracodawcy.

