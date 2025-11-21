Lidl przygotował specjalną świąteczną ofertę zabawek, dostępną w sklepach i online.

Wśród nowości znajdziesz m.in. Robot Mio – Nowa Generacja Clementoni® za 99,99 zł oraz interaktywne zabawki Vtech® dla najmłodszych.

Kultowy Furby Hasbro powraca w cenie 219,99 zł, a dla fanów wiedzy dostępne są zestawy „Czytaj z Albikiem”.

Oferta obejmuje również kreatywne zestawy Dyson Casdon® oraz szeroki wybór zabawek motoryzacyjnych Hot Wheels® i pojazdów RC Lupilu®.

Świąteczne superceny w Lidlu

Nadchodzący sezon świąteczny rozkręca się na dobre, a Lidl odpowiada na tę atmosferę wyjątkową ofertą. Jak podaje sieć: „Od czwartku, 20 listopada, w sklepach sieci oraz na lidl.pl dostępna będzie szeroka oferta zabawek, które sprawią radość dzieciom w każdym wieku.”

Nowością będzie Robot Mio – Nowa Generacja Clementoni® (99,99 zł), który potrafi reagować na klaśnięcia, podążać za użytkownikiem i może być programowany zarówno manualnie, jak i w aplikacji. W sprzedaży pojawią się również krótkofalówki Lexibook® (49,99 zł) z zasięgiem do 120 metrów i motywami Spidermana, Krainy Lodu i Psiego Patrolu.

Zabawki edukacyjne na Mikołajki

Dla najmłodszych przygotowano Smartfonik Małego Odkrywcy Vtech® (89,99 zł) oraz zebrę interaktywną Vtech® (89,99 zł) wyposażoną w ponad 45 melodii i dźwięków. W ofercie zabawek znajdą się także zestawy edukacyjne „Czytaj z Albikiem” Albi (219,99 zł) oraz książki tematyczne za 59,99 zł, które pełne są nagrań, quizów i interaktywnych treści.

Furby znów podbija dzieciaki

Powraca absolutny hit – Furby od Hasbro (219,99 zł) z ponad 600 frazami, reakcją na dotyk i ruchem, a jego mniejsza wersja Furblets (29,99 zł) idealnie nada się do przypięcia do plecaka.

Małe AGD i wielkie emocje

Dzieci kochające zabawę w dom dostaną w Lidlu zestawy Dyson Casdon® (89,99 zł) oraz odkurzacz Dyson V8 (109 zł) działający jak prawdziwy. Dla fanów motoryzacji przygotowano zestawy Hot Wheels® (32,99 zł), ciężarówki z otwieraną naczepą (29,99 zł) i auta RC Lupilu® (59,99 zł) – w tym Lamborghini, Bentley i Hummer, z podświetlanymi reflektorami.

