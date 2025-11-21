Ceny oleju napędowego rosną i są obecnie najwyższe od marca, zbliżając się do tegorocznego maksimum ze stycznia (6,42 zł/l).

Różnica między ceną diesla a benzyny 95 wynosi 29 gr/l i będzie się pogłębiać, ponieważ diesel drożeje, a benzyna 95 pozostaje stabilna.

Wzrost cen diesla wynika m.in. z przestojów w europejskich rafineriach, wzrostu popytu oraz ograniczeń w eksporcie z Rosji.

Od stycznia 2026 roku wejdzie w życie unijne embargo na import produktów naftowych z rosyjskiej ropy, co może wpłynąć na dostawy diesla z Indii

Ile kosztuje diesel i benzyna? Aktualne ceny paliw i prognoza

W ostatnich tygodniach kierowcy samochodów z silnikiem Diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Podczas gdy ceny benzyny i autogazu ulegają jedynie kosmetycznym korektom, olej napędowy systematycznie drożeje. Sytuacja, w której diesel jest droższy od popularnej "bezołowiowej 95", przestała już dziwić. Jak podaje biuro Reflex, według danych z 20 listopada średnie ceny paliw w Polsce prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,96 zł/l

Benzyna bezołowiowa 98: 6,67 zł/l

Olej napędowy: 6,25 zł/l

Autogaz: 2,67 zł/l

Oznacza to, że różnica między ceną Pb95 a oleju napędowego wynosi już 29 groszy na litrze i wszystko wskazuje na to, że będzie się ona pogłębiać. Zgodnie z prognozą na najbliższy tydzień (24-28 listopada), ceny benzyny powinny pozostać bez zmian, natomiast za olej napędowy zapłacimy o około 10 groszy więcej. Konsekwencją zmian na rynku hurtowym będą zwłaszcza podwyżki cen oleju napędowego o kilka – kilkanaście groszy na litrze w zależności od stacji. Obecne stawki za diesla są najwyższe od marca tego roku i niebezpiecznie zbliżają się do tegorocznego maksimum ze stycznia, kiedy za litr płaciliśmy średnio 6,42 zł.

Dlaczego olej napędowy drożeje? Główne przyczyny wzrostów

Za rosnącymi cenami diesla na pylonach stoi sytuacja na europejskich rynkach. Co ciekawe, notowania oleju napędowego niemal całkowicie uniezależniły się od cen ropy naftowej. Podczas gdy w ciągu ostatniego roku ropa naftowa Brent potaniała o ponad 10 dolarów za baryłkę, ceny diesla w tym samym okresie wzrosły o około 115 dolarów za tonę. Obecnie ceny diesla na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) są najwyższe od lipca 2024 roku.

Analitycy wskazują na kilka kluczowych czynników, które napędzają tę spiralę wzrostów. Przestoje remontowe w europejskich rafineriach, wzrost popytu, ograniczenia w eksporcie diesla i oleju opałowego z Rosji oraz wchodzące w życie od stycznia 2026 roku embargo UE to główne czynniki wzrostu cen diesla. Na problemy z podażą wpływają m.in. ataki ukraińskiej armii na rosyjskie rafinerie, takie jak zakłady w Nowokujbyszewsku, Saratowie czy Riazaniu, co ogranicza eksport gotowych paliw z Rosji do najniższego poziomu od 2022 roku.

Nadchodzi embargo UE. Co z importem diesla i przyszłością cen?

Horyzont cenowy dla posiadaczy diesli dodatkowo zaciemniają nadchodzące regulacje unijne. Od stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać embargo na import do UE produktów naftowych, które zostały wytworzone z rosyjskiej ropy w krajach trzecich. To stawia pod ogromnym znakiem zapytania przyszłość dostaw z Indii, które są kluczowym graczem na europejskim rynku. Jak czytamy w raporcie biura Reflex, "w tym kontekście dużą niewiadomą stanowi przyszłość importu diesla do Europy z Indii".

To właśnie Indie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską, którą następnie przetwarzają w swoich rafineriach i sprzedają jako gotowe paliwa, m.in. do Europy. Indie pozostają trzecim największym dostawcą diesla do Europy z udziałem w imporcie sięgającym 20%. Zablokowanie tego kanału dystrybucji bez znalezienia alternatywnych, stabilnych źródeł dostaw może oznaczać dalsze, gwałtowne podwyżki i utrzymywanie się wysokiej różnicy w cenie między olejem napędowym a benzyną.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber