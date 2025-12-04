Pracownicy Dino alarmują o pogarszających się warunkach pracy, braku świadczeń socjalnych i ignorowaniu ich postulatów, mimo że sieć odnotowuje imponujące wyniki finansowe (24,7 mld zł przychodów w trzech kwartałach).

Główne problemy to duże obciążenie pracą, wysoka rotacja pracowników, niskie temperatury w sklepach sprzyjające chorobom oraz presja na powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim.

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy zapowiadają spór zbiorowy, a nawet strajk, jeśli zarząd Dino nie zareaguje na żądania poprawy warunków zatrudnienia.

Sytuacja w Dino, jednej z najszybciej rozwijających się sieci handlowych z blisko 3 tysiącami sklepów i 54,5 tysiącami pracowników, kontrastuje z brakiem podstawowych benefitów dla załogi.

Dino pod lupą: pracownicy alarmują o trudnych warunkach pracy i grożą strajkiem

W popularnej sieci sklepów Dino wrze. Pracownicy z różnych regionów Polski alarmują o pogarszających się warunkach pracy, braku podstawowych świadczeń socjalnych i ignorowaniu ich postulatów przez zarząd. Sytuacja jest na tyle napięta, że związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy zapowiadają spór zbiorowy, a nawet strajk, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.

Dino Polska to jedna z najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. Jak podaje Bankier, w całym kraju Dino posiada już blisko 3 tys. sklepów, które zatrudniają łącznie około 54,5 tys. pracowników. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku przychody Grupy Dino wyniosły 24,7 mld zł i były o 14,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2024 roku. Imponujące wyniki finansowe kontrastują jednak z nastrojami panującymi wśród szeregowych pracowników.

Krytyczne głosy z pierwszej linii frontu

Sprzedawcy zatrudnieni w sklepach Dino skarżą się na duże obciążenie pracą, trudne warunki i brak odpowiedniego wsparcia ze strony pracodawcy. – O tym, że nie pracuje tu się najlepiej, świadczy fakt, że na naszym sklepie cały czas wisi kartka, o poszukiwaniu nowych pracowników. Jak tylko ktoś przyjdzie, to po miesiącu, najdalej dwóch rezygnuje, a jego obowiązki spadają na resztę zespołu i nie mamy za to żadnych dodatków – mówił Bankier.pl pan Piotr, pracownik sklepu Dino, w jednej z miejscowości na Pomorzu Zachodnim.

Pracownicy zwracają również uwagę na brak podstawowych świadczeń socjalnych, które w wielu firmach są standardem. Mowa o świątecznych paczkach, dopłatach do wypoczynku czy zapomogach w trudnych sytuacjach życiowych. Związkowcy podkreślają, że brak tych świadczeń jest szczególnie dotkliwy w kontekście rosnących kosztów życia.

W mediach społecznościowych zatrudnione osoby żalą się także, że warunki ich pracy w sklepach sprzyjają licznym infekcjom. Niskie temperatury, przeciągi i kontakt z dużą liczbą klientów zwiększają ryzyko zachorowań. – Na sklepie ustawione jest odgórnie 19 stopni C, bez możliwości zmiany przez pracowników tam pracujących. Przy włączonych chłodniach, np. nabiałowej, temperatura waha się w okolicy 15 stopni. Dlatego wiele osób bardzo często choruje albo chodzą chorzy do pracy, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na dłuższe L4 – stwierdziła pani Martyna, cytowana przez serwis.

Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę pracownicy, jest presja na powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. – Pracowałam dwa i pół roku. Gdy miałam kontuzję kolana i byłam dwa miesiące na chorobowym, dostałam telefon, że jak nie wrócę to mnie zwolnioną dyscyplinarnie, więc sama za porozumieniem stron się zwolniłam – podkreśliła pani Małgorzata.

Związkowcy wkraczają do akcji

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy, działający w spółce od listopada, nie zamierzają tolerować obecnej sytuacji. Podkreślają, że Dino – jako pracodawca zatrudniający dziesiątki tysięcy osób – ma ustawowy obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ich zdaniem brak funduszu oznacza naruszenie prawa i zapowiadają podjęcie kroków prawnych w celu wyegzekwowania tego obowiązku.

Organizacja oczekuje, że zarząd najpóźniej do 9 grudnia przedstawi oficjalne stanowisko i plan działań. Związkowcy są gotowi do rozmów i negocjacji, ale jednocześnie ostrzegają, że nie zawahają się przed podjęciem bardziej radykalnych kroków, jeśli ich postulaty zostaną zignorowane.

Jeśli zarząd Dino nie podejmie rozmów, związkowcy zapowiadają rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego. To pierwszy krok na drodze do ewentualnego strajku. Związkowcy nie wykluczają również innych form protestu, takich jak pikiety czy manifestacje.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy przedstawicieli Dino Polska. Odpowiedź opublikujemy, gdy tylko ją dostaniemy. Sytuacja w sieci Dino jest dynamiczna i wymaga dalszego monitorowania. Czy zarząd zdecyduje się na dialog z pracownikami i związkowcami? Czy uda się uniknąć sporu zbiorowego i strajku? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych dniach.

Źródło: Wirtualna Polska

