Podlaski bon turystyczny – szybkie rozdanie i ogromny popyt

Podlaski Bon Turystyczny 2025 spotkał się z niespotykanym zainteresowaniem. W ramach drugiej tury akcji rozdano aż 4418 bonów w zaledwie 2,5 minuty. Pula środków wyniosła 1 500 000 zł, z tego:

* 650 000 zł przeznaczono na rezerwacje w czerwcu,

* 400 000 zł na lipiec,

* 450 000 zł na sierpień.

Każdy bon umożliwia dofinansowanie minimum dwóch noclegów w obiektach zarejestrowanych w programie. Wysokość dopłat zależy od rodzaju obiektu i wynosi od 200 do 400 zł za pobyt liczący minimum dwie noce. Beneficjentami są pełnoletni mieszkańcy Polski, którzy wybierają wypoczynek na Podlasiu. Warunkiem uzyskania przez bonu jest złożenie wniosku o dofinansowanie i pomyślne wygenerowanie bonu (zawierającego unikalny 12-znakowy kod).

Mazurski bon turystyczny – wsparcie regionu i wydłużenie sezonu

Mazurski Bon Turystyczny, planowany na jesień 2025 roku, to odpowiedź na potrzebę promocji regionu poza wakacjami. Program będzie oferował dopłaty w wysokości od 100 zł do 200 zł do noclegów dla turystów spoza województwa. Celem jest wydłużenie sezonu turystycznego na miesiące takie jak wrzesień i październik oraz zwiększenie obłożenia lokalnych obiektów. Samorządy liczą na to, że inicjatywa przyciągnie turystów ceniących spokój poza głównym sezonem.

Dolnośląskie i opolskie – propozycja odbudowy po powodzi

Po skutkach katastrofalnej powodzi z 2024 roku samorządy Dolnego Śląska i Opolszczyzny przedstawiły propozycję regionalnych bonów turystycznych jako formy odbudowy ruchu turystycznego. W założeniu bon ma oferować:

* 50 zł dopłaty za każdą dobę noclegu,

* 30 proc. zniżki na bilety do atrakcji turystycznych,

* 10 proc. rabatu na posiłki w lokalnych restauracjach.

Całkowity koszt wsparcia oszacowano na 150 mln zł w pierwszym roku. Dopłaty w formie vouchera obowiązywałyby przez 2-3 lata

Bony regionalne jako przyszłość wsparcia turystyki

W przeciwieństwie do Polskiego Bonu Turystycznego, który funkcjonował do marca 2023 roku i oferował 500 zł na dziecko, obecnie realizowane są programy lokalne. Eksperci podkreślają, że właśnie elastyczne programy regionalne, jak Podlaski Bon Turystyczny, mogą okazać się skuteczniejszym narzędziem rozwoju turystyki. Tego typu inicjatywy umożliwiają szybsze dostosowanie wsparcia do lokalnych potrzeb i realnych problemów branży.

