Ryanair walczy z zakłócaniem porządku na pokładzie

Ryanair, irlandzki przewoźnik lotniczy, ogłosił wprowadzenie surowych kar dla pasażerów, którzy zakłócają porządek podczas lotu. Decyzja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży dla wszystkich pasażerów.

Wysokość kary dla niesfornych pasażerów

Zgodnie z nowymi przepisami, pasażerowie, których zachowanie doprowadzi do usunięcia ich z pokładu samolotu, zostaną obciążeni karą w wysokości co najmniej 500 euro. Kara ta ma stanowić przestrogę dla potencjalnych sprawców i zniechęcić do nieodpowiedzialnych zachowań. Jak podkreśla przewoźnik, oprócz grzywny będą podejmowane kroki prawne wobec niesfornych pasażerów.

Decyzja Ryanair jest odpowiedzią na rosnącą liczbę incydentów związanych z zakłócaniem porządku na pokładach samolotów. Problem ten dotyczy przede wszystkim tras między Wielką Brytanią a innymi europejskimi krajami, szczególnie popularnymi wśród turystów.

Rzecznik Ryanair podkreśla: "Chociaż są to odosobnione przypadki, których doświadczają wszystkie linie lotnicze, zakłócanie porządku w tak ograniczonej i wspólnej przestrzeni jest niedopuszczalne".

Problem z alkoholem i narkotykami

Prezes Ryanair, Michael O'Leary, w ubiegłym roku zwrócił uwagę na "znacznym wzroście" problemów na pokładach samolotów, których dostarczają pasażerowie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szczególnie dotyczy to tras między Wielką Brytanią a miejscami takimi jak Ibiza, znaną z nocnych klubów. Na trasach na tę hiszpańską wyspę pasażerowie Ryanair mają zakaz wnoszenia na pokład jakichkolwiek butelek, w tym tych z wodą.

Nie tylko kary finansowe

Ryanair nie ogranicza się jedynie do kar finansowych. W styczniu linia lotnicza wniosła pozew przeciwko pasażerowi, który źle się zachowywał podczas lotu Dublin-Lanzarote w kwietniu 2024 r. Samolot został przekierowany do Porto, w Portugalii, gdzie pasażer został aresztowany. Załoga oraz 160 pasażerów zostało zmuszonych do spędzenia nocy w Porto, a linia lotnicza pokryła wszelkie koszty, w tym sprowadzenie kolejnego samolotu. Ryanair domaga się od pasażera ponad 15 tys. euro.

Inny przykład to lot z Glasgow do Krakowa w czerwcu 2024 r., który został przekierowany do Rzeszowa z powodu zakłócającego porządek pasażera. Pasażer został skazany przez sąd i ukarany grzywną w wysokości 3230 euro.

Ryanair – statystyki i plany na przyszłość

Ryanair, operujący na trasach w 37 krajach, głównie w Europie, w latach 2024-2025 przewiózł nieco ponad 200 mln pasażerów. Do 2034 r. linia lotnicza planuje zwiększyć tę liczbę do 300 mln osób. Wzrost liczby pasażerów wiąże się z większą odpowiedzialnością za zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

